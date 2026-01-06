Прослављен Бадњи дан у Приједору

Извор:
АТВ
06.01.2026
19:13
Коментари:0
Традиционалном сјечом Бадњака православни вјерници дочекали су Бадњи дан који је симбол мира, заједништва и благостања. Како је протекао данашњи дан у Приједору погледајмо у прилогу.
„Уз благослов свештеника припала ми је та част да ове године будем кум бадњака. Ево заједно са својим пријатељима, парохијанима, родбином смо дошли овдје и ево обавили и тај дио усјекли смо бадњак који ће бити спаљен вечерас испред нашег Храма“, рекао је кум бадњака Далибор Павловић.
Носио се Бадњак кроз град и на тај начин показао како се преноси традиција са кољена на кољено.
"Ово је велика ствар пошто сам ја присталица традиције, традиционалних обичаја и мислим да то треба човјек да се тога придржава да би напредовали", рекао је један од грађана Приједора.
Бадњи дан је посљедњи дан божићног поста па је у складу са тим припремана и трпеза. Домаћице су се потрудиле да буде богата, а најмлађи су по обичајима пијукали.
"Ја сам имао бомбоне и био сам на пијукање и то ми се највише свидјело", "Желим свим православним вјерницима да пожелим сретан Бадњи дан, Божић и све предстојеће празнике", "Данас смо припремиле посну храну, трпеза је гирице, лигње посне пите вински штапићи кифлице, посни колачи тако да свега имамо менију", истакли су грађани.
Народ је овај дан који претходи највеселијем празнику, украсио предивним обичајима који имају своју симболику.
"Бадњи дан је суштини симболика оних дрва који су витлејемски пастири наложили када се Христос родио у витлејемској пећини а свакако и симбол крста на коме је Христос разапет и који је умро за наше гријехе а васкрсењем васкрсао свима нама нови и вјечни живот", поручио је протонамјесник Драган Хрваћанин.
Бадњи дан има посебну драж, кажу Приједорчани. Породица, пријатељи, кумови – сви смо тада на окупу. Послије Бадњег дана услиједило је традиционално паљење бадњака испред цркве Свете Тројице гдје су најмлађи пијукали, а након тога слиједи припремање за најрадоснији хришћански празник, Божић.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму