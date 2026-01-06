Logo
Large banner

Фоча прогласила ванредно стање у дијелу општине

06.01.2026

13:53

Коментари:

0
Мјерење водостаја ријеке
Фото: АТВ БЛ

На подручју општине Фоча је проглашено ванредно стање због великог повећања нивоа ријека Ћехотине и Дрине и прекида у снабдијевању струјом.

Највише страховање уз обилну кишу која непрестано пада, задаје ХЕ "Мратиње" на Пиви у Црној Гори, која према сазнањима Општинског штаба за ванредне ситуације ради с три агрегата и која испуста велике количине воде које повећавају ниво Дрине.

Трудница

Занимљивости

Пар насмијао цијели регион: "Како спустити трудницу низ брдо"

Позивају Министарство енергетике и Електропривреду Српске да с колегама у Црној Гори под хитно договоре да се обустави или смањи производња, прије него се догоди катастрофа.

Апел, и за помоћ у радницима "Електродистрибуције" који не могу сами да оспобе покидану електро-мрежу због које су бројна насеља без струје.

Бадњак ношен на коњима

Бања Лука

Вјековни обичај оживио у Ади – бадњак ношен на коњима

Раније данас ванредну ситуацију је прогласио и Зворник, а "Воде Српске" су издале упозорење за слив ријеке Дрине.

Подијели:

Тагови:

Фоча

Drina

vanredno stanje

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Риба посна трпеза

Савјети

Како савршено испржити рибу за Бадње вече?

3 ч

0
Дуге колоне на прелазима према Хрватској

Градови и општине

Дуге колоне на прелазима према Хрватској

3 ч

0
Стевандић унио бадњак у Народну скупштину

Република Српска

Стевандић унио бадњак у Народну скупштину

3 ч

1
Вечерас главицу лука исијеците на 12 дијелова и сазнајте каква нас година чека

Занимљивости

Вечерас главицу лука исијеците на 12 дијелова и сазнајте каква нас година чека

3 ч

0

Више из рубрике

Дуге колоне на прелазима према Хрватској

Градови и општине

Дуге колоне на прелазима према Хрватској

3 ч

0
Обилне падавине погодиле Херцеговину: Изливена вода и непроходни путеви заробили мјештане

Градови и општине

Обилне падавине погодиле Херцеговину: Изливена вода и непроходни путеви заробили мјештане

3 ч

0
Проглашена ванредна ситуација у Зворнику

Градови и општине

Проглашена ванредна ситуација у Зворнику

4 ч

0
Грађани Бијељине поново без гријања

Градови и општине

Грађани Бијељине поново без гријања

5 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

33

У добојској болници забрањене посјете пацијентима

16

24

У Пули густи снијег након 15 година, Сплићани без питке воде

16

08

Цвијановић честитала Бадње вече и Божић: Да сви заједно живимо у стабилној Републици Српској

16

01

Повратак кући: Има ли пута када су разрушене све стазе?

16

00

Да ли положајник мора да буде мушко?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner