Фоча прогласила ванредно стање у дијелу општине

На подручју општине Фоча је проглашено ванредно стање због великог повећања нивоа ријека Ћехотине и Дрине и прекида у снабдијевању струјом.
Највише страховање уз обилну кишу која непрестано пада, задаје ХЕ "Мратиње" на Пиви у Црној Гори, која према сазнањима Општинског штаба за ванредне ситуације ради с три агрегата и која испуста велике количине воде које повећавају ниво Дрине.
Позивају Министарство енергетике и Електропривреду Српске да с колегама у Црној Гори под хитно договоре да се обустави или смањи производња, прије него се догоди катастрофа.
Апел, и за помоћ у радницима "Електродистрибуције" који не могу сами да оспобе покидану електро-мрежу због које су бројна насеља без струје.
Раније данас ванредну ситуацију је прогласио и Зворник, а "Воде Српске" су издале упозорење за слив ријеке Дрине.
