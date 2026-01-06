Logo
Пар насмијао цијели регион: "Како спустити трудницу низ брдо"

Извор:

Телеграф

06.01.2026

13:44

Фото: pexels

Сњежне падавине су ових дана отежале саобраћај, али и живот људи у овом леденом таласу, који је оковао регион.

Међутим, то није спријечило људе да се насмију и забаве и у оваквим условима.

На друштвеним мрежама кружи виралан снимак из Сарајева гд‌је мушкарац "спушта" трудницу низ снијег уз опис "Како спустити трудницу низ брдо".

На снимку се види како трудница лежи на леђима, док је мушкарац вуче за ноге и попут санки спушта низ брдо.

Снимак је изазвао велику пажњу на друштвеним мрежама и покупио бројне позитивне коментаре.

"Бебино прво санкање", "Парола снађи се", "Сналажљиво, генијално и најсигурније", само су неки од коментара испод снимка, преноси Телеграф.

trudnica

