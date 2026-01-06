Који хороскопски знакови су миљеници звијезда у 2026. години?

06.01.2026
Заборавите све што сте знали о хороскопу, јер 2026. година није „само још једна година“.
Астролози је називају годином историјске прекретнице и „космичког ресета“. Планете се селе у нове знакове, отварајући врата која су деценијама била закључана.
Ево шта требате знати о најважнијим транзитима и како ће они утицати на ваш живот.
Од љета 2026. године, Јупитер, планета среће и експанзије, улази у знак Лава. Ово је период који се дешава једном у 12 година! За Лавове почиње ера невјероватне популарности и успјеха, док ће Стријелци осјетити огроман напредак кроз путовања и нове финансијске изворе. Ако планирате велики пословни подухват или вјенчање – чекајте другу половину године!
По први пут у нашим животима, Сатурн (планета дисциплине) и Нептун (планета снова) удружују снаге у знаку Овна. Ово је позив на буђење. Стари системи који више не функционишу ће се распасти, а на сцену ступају иноватори. Ован ће бити под највећим притиском, али ће из ове године изаћи као мудри лидер.
У финансијском смислу, три знака ће имати „пуне руке посла“ (и новчанике):
Бик: Ваше стрпљење се коначно исплаћује. Очекујте стабилне приходе од инвестиција које сте давно започели.
Јарац: Ви сте апсолутни побједник у рјешавању дугова. 2026. је година када капитал долази кроз напоран рад и дисциплину.
Рак: Јупитер борави у вашем знаку до јула, доносећи вам прилике за зараду које се указују једном у деценији. Искористите први дио године!
Универзум има "специјални испит" за вас. Водолије ће морати да науче да слобода долази само уз одговорност, док ће Ваге бити тестиране у односима. Ако нека веза није здрава, 2026. ће је прекинути – не да би вас казнила, већ да би вам направила простор за нешто много боље.
Астро-календар: Запишите ове мјесеце
Јануар: Мјесец инспирације и нових идеја (посебно за Водолије).
Јун: Најсрећнији мјесец за Рибе и Близанце – очекујте вијести које мијењају ток године.
Август: Финансијска прилика која се не пропушта за Лавове.
Мала напомена: Астрологија нам показује правац, али ми држимо волан. Користите ове информације као смјернице, али не заборавите да су ваша акција и труд оно што на крају доноси резултат.
