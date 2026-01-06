Доносимо најљепше честитке за Бадњи дан и Бадње вече

Од Божића до Богојављења упућује се поздрав "Мир божји! Христос се роди!", док на Бадњи дан људи једни другима упућују ријечи попут: "Добро вече, Бадњаче" и "Добро вече и срећно вам Бадње вече".
Поруке за Бадњи дан обрадују свакога, поготово ако долазе од блиских и драгих људи. У наставку вам доносимо најљепше честитке којима можете да обрадујете најмилије.
- За вјерника нема веће среће, кад у шуму по бадњак се креће, тад се скупи и старо и младо по бадњак се увијек ишло радо. Обичаји то су од давнина, преносе се са оца на сина. Ти сад имаш обавезу свету, да пренесеш своме дјетету. Да поштује вјеру, Бога и да воли ближњег свога.
- Божићне ватре у срцу пламте, здравље и срећа нека те прате, а свако ново сутра, нека ти буди радост Бадњега јутра, и срећан ти Божић сутра.
- Наздрављам ти Бадње дрво, наздрављам га теби прво, нек весеље кућу краси, од невоље Бог нек спаси, сва дивота дому твоме, то у срцу лежи моме. Сретно ти Бадње јутро!
- Свануло је јутро бијело, не спавају град ни село, јер данас и старо и младо, по бадњак иде радо. Нек’ и теби ова гранчица света донесе пуно берићета, љубав, здравље, срећу, и радост од свега већу. Срећно Бадње јутро!
- Док се зора рана још руди, по Бадњак креће ријека људи. За њима крени срећа нек те прати, а чим посијечеш божје дрво, у здрављу кући се врати. Срећно Бадње јутро!
- Крени по бадњак док зора блиста, то свето дрво данас се слави, то дрво згрија Бога Христа и сваког ко је вјерник прави. Порани рано што можеш прије и правац шума по Бадњак дрво, понеси сјекиру, мало ракије, јер тога дана, то радиш прво. Када пронађеш дрво од храста уз божју дозволу што ће ти дати, у три замаха дрво обори, са божјим даром кући се врати.
- Свето дрво Бадњег јутра што вам данас кућу краси, нек донесе сваку срећу и од сваке муке спаси, и поздрав вам шаљем главни: срећан празник православни!
- Нека вам од Бадњег дана све крене на боље, да имате за све снаге и воље, да љубав вам буде најљепши сан, желим вам све најљепше на Бадњи дан!
- Звоне звона, тамјан мири, а вјера ми груди шири. Свето дрво кућу краси, да од сваког зла је спаси. Данашњега светог дана Бог нека је препороди, нек је чува, штити, пази, ка напретку нек је води! Срећан ти Бадњи дан!
- У мом крају зора руди, скупило се пуно људи, да би стигли још за мрака да посијеку три Бадњака. Бадњацима сложно поју - Боже спаси душу моју и помози свима нама твојим Светим Молитвама. Нек смирење душу краси, Бадњи дане срећан да си!
- Домаћине добар дан, данас славиш Бадњи дан. Испред куће Бадњак стави и рођење Божје слави. Бог ти сваку срећу дао и од зла те сачувао! Срећан Бадњи дан!
- Док чекаш да сунце посљедње зраке угаси, осмијех нека ти лице краси. Нека ти душа од среће блиста, јер сутра славимо рођење Христа. Све твоје жеље и миран сан нека ти донесе данашњи дан. Сретан Бадњи дан!
- Нека овај Бадњи дан буде вама радостан, пуно среће, пуно славља од срца вам желим здравља. Нек вас Божја мудрост води и нека вас препороди. Срећан Бадњи дан!
- Ноћ се спустила право је вријеме, да бадњак и ваш дом украси, да Бог помогне вашој кући и од сваког зла вас спаси. Срећно Бадње вече!
- Кад се унесу бадњак и слама, а мирис тамјана кућом кружи, тихо се молим за ваше здравље да Бог вам подари живот што дужи. Добри доме, добро вече и срећно вам Бадње вече!
- Кад бадњаке унесете нек Вас свака срећа сретне, сретала Вас милост Бога и у кући сваког твога! Нек вам радост кроз дом тече и срећно вам Бадње вече!
- Дивно вече бадњега сјаја са Христом светим нека те спаја, а вјера права душу ти крепи, да ти предстоје само дани лијепи. Срећно бадње вече!
- Док се мучиш са посним ослићем, нешто лијепо миришеш носићем, то у рерни прасенце се пече, добри доме срећно Бадње вече.
- Љубав - које данас мало има, срећу - која је увијек некако далеко кад нам је потребна, наду - коју често губимо, здравље - које кад имамо не чувамо, пријатељство - које је данас баш ријетко, успјех - који нам живот не гарантује. ХРИСТОС СЕ РОДИ!
- Ја немам много пријатеља, један од њих си управо ти, све оно што желим себи, желим твојој породици и теби. Нек те љубав свуда води, Мир Божји, Христос се роди!
- Данас опрости дужнима, дај пољубац ближњима, помози тужнима… У поноћ погледај небо, видјећеш звијезду што ходи и реци тихо: ХРИСТОС СЕ РОДИ!
- Опрости данас свим дужнима, подари срећу најтужнијима, сачувај љубав, вјеру и наду, тежи ка срећи, а не ка паду. Увијек воли и мисли на Бога, нек чува тебе и ближњега твога. Бадњаци горе, нек све ти се злати, нек ти се добро још бољим врати. Срећно Бадње вече!