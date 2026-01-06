Logo
Large banner

Како се правилно сијече бадњак?

Извор:

Мондо.рс

06.01.2026

08:30

Коментари:

0
Како се правилно сијече бадњак?

Народна вјеровања налажу се да се на Бадњи дан, сијече бадњак. Обичај је да се по бадњак иде рано, прије изласка сунца.

Бадњак је младо храстово или церово дрво, које се на Бадњи дан ујутро рано сијече и доноси пред кућу, да би га домаћин у свој дом унио тек увече, заједно са сламом и печеницом.

Ово дрво симболише дрво које су пастири донијели и које је праведни Јосиф заложио у хладној пећини, када се Христос родио. Међутим, како празници представљају нарушавање природног тока времена, бадњак истовремено наговјештава и дрво крста Христовог. Обичај је да се по бадњак иде рано, прије изласка сунца, када домаћин са синовима или унуцима одлази у шуму.

Бира се обично младо, право и здраво стабло церовог или храстовог дрвета, које треба да буде толико да га домаћин на рамену може донијети кући. У сјечу бадњака иде се у тишини, а домаћин одлази изван видокруга комшија, пролазника и познаника, који би могли да донесу лошу срећу.

Када се одабере одговарајуће дрво, треба се окренути ка истоку, прекрстити се три пута, поменувши Бога, своју славу и сутрашњи празник. Дрво се такође сијече на посебан начин. Како налаже народно вјеровање, потребно је засјећи га сјекиром укосо и то са источне стране. Бадњак се сијече са три снажна ударца, а оно што сјекира не посијече, довршава се ломљењем и увртањем, односно сукањем, како се то у појединим дијеловима Србије назива.

Пожељно је да сваки бадњак има један такав дио, који се често назива брадом. Приликом сјече се води рачуна да бадњак падне директно на земљу, јер је лош знак да се заустави на некоме дрвету. У неким дијеловима земље, обичај је да се остави нешто, на мјесту на којем је некад стајало стабло.

Тако се, у Шумадији, на пањ оставља половина погаче, док се друга половина поједе при повратку кући, док се у неким дијеловима источне Србије и Косова, око бадњака обавија мушка кошуља. Након сјече бадњака, прекида се тишина и одлази се кући уз празничну пјесму. У божићним пјесмама се Божић појављује као јунак на коњу који радосно стиже и главни је гост на богатој породичној вечери.

Ватра која се појављује спаљивањем бадњака би требало да нам помогне и донесе плодност, а обичај је да се ватра не распирује дувањем. У појединим мјестима, дио пепела који је настао од бадњака се чува да би га помијешаног са водом пили против главобоље.

Подијели:

Тагови:

Badnjak

Бадње вече

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Ова врста рибе се не чисти и можете је спремити ''за час''

Савјети

Ова врста рибе се не чисти и можете је спремити ''за час''

2 д

0
Када чистите снијег на лопату поспите овај састојак: Све ће ићи брже и лакше

Савјети

Када чистите снијег на лопату поспите овај састојак: Све ће ићи брже и лакше

2 д

0
Вриједан савјет нутриционисте након празника

Савјети

Вриједан савјет нутриционисте након празника

2 д

0
Стручњак открива: Aко се осјећате нервозно, потребно је само да запјевате

Савјети

Стручњак открива: Aко се осјећате нервозно, потребно је само да запјевате

2 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

36

Обилне падавине погодиле Херцеговину: Изливена вода и непроходни путеви заробили мјештане

12

31

Цвијановић: Снага великог празника да све окупи око хришћанских вриједности

12

30

Ево зашто се на Бадњи дан не иде у госте

12

25

Девета "Божићна акција": Хуманитарна представа "Ко камен - Веленка Брстинова и кћер јој Драгана"

12

07

Проглашена ванредна ситуација у Зворнику

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner