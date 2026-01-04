Logo
Када чистите снијег на лопату поспите овај састојак: Све ће ићи брже и лакше

Извор:

Мондо.рс

04.01.2026

09:29

Коментари:

0
Када чистите снијег, увијек на лопату поспите овај један састојак – све ће ићи много брже и лакше и никад се нећете мучити!

Снијег је коначно пао, а то значи да је вријеме за чишћење прилаза, аутомобила и тротоара. Иако то никоме није омиљен посао, постоји неколико једноставних трикова који ће вам олакшати овај зимски задатак.

пензионери penzioneri

Занимљивости

Отишли на одмор и никада се нису вратили: Бака и дјед оставили све због високих трошкова

Један од генијалних савјета је кориштење обичног уља за кување – само га нанесите на лопату прије него што кренете да чистите. Уље ће спријечити снијег да се лијепи за лопату, па ће лако склизнути са ње при сваком захвату.

Такође, важно је не чекати да се снијег нагомила. Најбоље је чистити га у интервалима, сваких неколико сати, како би се се лако контролисала количина снијега коју чистите.

Да бисте избјегли опасне падове док чистите снијег, можете преко чизама навући пар чарапа. Ово ће повећати трење и смањити ризик од клизања по залеђеним површинама.

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Шаљемо поруке мира, желимо на нашем огњишту градити фабрике, ауто-путеве, болнице

А када се, осим снијега, борите и са ледом, постоји једноставан трик: помијешајте кашичицу течности за судове, кашику медицинског алкохола и око четири литра воде. Ову мјешавину поспите по залеђеним дијеловима након чишћења снијега, и лед ће се тако лакше истопити.

Слиједећи ове практичне савјете, чишћење снијега може постати мање напорно, а ваши зимски дани сигурнији!

