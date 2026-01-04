Logo
Large banner

Ако пијете кафу прије доручка, ово морате знати

04.01.2026

09:01

Коментари:

0
Ако пијете кафу прије доручка, ово морате знати
Фото: Jason Villanueva/Pexels

Шта се дешава када пијете кафу на празан стомак? Док неки сматрају да је добро попити шољицу кафе ујутру, други упозоравају да може изазвати проблеме у организму.

Само се немојте користити кафом да замијените доручак: чак и ако пијете кафу ујутру на празан стомак, обавезно поједите нешто уз то. Први оброк у дану је кључан за енергију, баланс шећера у крви и још много тога. Ево како кафа ујутру на празан стомак утиче на организам.

avion

Свијет

Хиљаде туриста заробљено на Карибима након обуставе летова због хапшења Мадура

За стрес

Једна разлика је у томе што ћете можда брже апсорбовати кофеин када пијете кафу на празан стомак. Када конзумирате кафу уз храну или чак уз напитак који садржи калорије, као што је протеински шејк, апсорпција кофеина ће бити одложена јер се пражњење желуца успорава након конзумирања хранљивих материја попут протеина и масти.

Ако попијете шољицу кафе на празан стомак, вјероватно ћете много брже апсорбовати кофеин, што може довести до неких нежељених ефеката, као што су нервоза, немир, трема.

За варење

Испијање кафе на празан стомак такође може да изазове појачано лучење желудачне киселине и горушицу.

Илу-бебе-280925

Друштво

Српска богатија за 19 беба

За хормоне

Још један уобичајени аргумент против испијања кафе на празан стомак је да она може негативно утицати на нивое хормона, посебно на хормон стреса кортизол. Опет, истраживања о овом специфичном односу су ограничена.

Уколико сте осјетљивији кафа може да изазове дијареју, јер коефин дјелује на глатке мишиће цријева. Може да утиче на смањен апетит, повећан ниво стреса и киселине.

Док се неки људи жале на такве проблеме са кофеином између осталог и на несаницу, поједине особе мисле другачије. Неки сматрају да им испијање шољице кафе на празан стомак прво ујутру даје енергију и стимулише здраво пражњење цријева.

ilu-lisice-zatvor-28082025

Регион

Ухапшен осумњичени за језиво убиство у Будви

Ако сматрате да је испијање кафе на празан стомак превише оштре за ваш пробавни систем или да се осјећате нервозно и узнемирено, размислите о томе да кафу упарите са оброком који садржи протеине, смањите количину кафе коју пијете или пређете на без кофеина.

(сенса)

Подијели:

Тагови:

Кафа

metabolizam

doručak

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Гужва на излазу из БиХ

Друштво

Дуге колоне возила на излазу из БиХ

4 ч

0
Руски ПВО током ноћи оборио 90 дронова

Свијет

Руски ПВО током ноћи оборио 90 дронова

4 ч

0
Снијег се задржава на коловозу, у вишим предјелима има поледице

Друштво

Снијег се задржава на коловозу, у вишим предјелима има поледице

4 ч

0
На данашњи празник дјеца везују очеве: Ево каква се симболика крије иза овог обичаја

Друштво

На данашњи празник дјеца везују очеве: Ево каква се симболика крије иза овог обичаја

4 ч

0

Више из рубрике

Вода чаша

Здравље

Овај напитак чисти организам и линију доводи до савршенства

22 ч

0
Дјеца која користе телефон прије 13. године у ризику су од ова три поремећаја

Здравље

Дјеца која користе телефон прије 13. године у ризику су од ова три поремећаја

1 д

0
Vakcina

Здравље

Ефикасност руске вакцине против меланома више од 90 одсто

1 д

0
Научна студија показала каква храна подстиче рак јетре

Здравље

Научна студија показала каква храна подстиче рак јетре

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

55

Жупљанин: Српска - највећа светиња коју ће српски народ чувати

12

49

Александра Пријовић: Скоро сви су ме заборавили када сам била трудна

12

49

Због чега је опасна прекомјерна употреба антибиотика?

12

32

Леонардо Дикаприо заглављен на познатом острву

12

29

Јутјуб на мети озбиљних критика

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner