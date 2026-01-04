Ако пијете кафу прије доручка, ово морате знати

04.01.2026
09:01
Коментари:0
Шта се дешава када пијете кафу на празан стомак? Док неки сматрају да је добро попити шољицу кафе ујутру, други упозоравају да може изазвати проблеме у организму.
Само се немојте користити кафом да замијените доручак: чак и ако пијете кафу ујутру на празан стомак, обавезно поједите нешто уз то. Први оброк у дану је кључан за енергију, баланс шећера у крви и још много тога. Ево како кафа ујутру на празан стомак утиче на организам.
Свијет
Хиљаде туриста заробљено на Карибима након обуставе летова због хапшења Мадура
Једна разлика је у томе што ћете можда брже апсорбовати кофеин када пијете кафу на празан стомак. Када конзумирате кафу уз храну или чак уз напитак који садржи калорије, као што је протеински шејк, апсорпција кофеина ће бити одложена јер се пражњење желуца успорава након конзумирања хранљивих материја попут протеина и масти.
Ако попијете шољицу кафе на празан стомак, вјероватно ћете много брже апсорбовати кофеин, што може довести до неких нежељених ефеката, као што су нервоза, немир, трема.
Испијање кафе на празан стомак такође може да изазове појачано лучење желудачне киселине и горушицу.
Друштво
Српска богатија за 19 беба
Још један уобичајени аргумент против испијања кафе на празан стомак је да она може негативно утицати на нивое хормона, посебно на хормон стреса кортизол. Опет, истраживања о овом специфичном односу су ограничена.
Уколико сте осјетљивији кафа може да изазове дијареју, јер коефин дјелује на глатке мишиће цријева. Може да утиче на смањен апетит, повећан ниво стреса и киселине.
Док се неки људи жале на такве проблеме са кофеином између осталог и на несаницу, поједине особе мисле другачије. Неки сматрају да им испијање шољице кафе на празан стомак прво ујутру даје енергију и стимулише здраво пражњење цријева.
Регион
Ухапшен осумњичени за језиво убиство у Будви
Ако сматрате да је испијање кафе на празан стомак превише оштре за ваш пробавни систем или да се осјећате нервозно и узнемирено, размислите о томе да кафу упарите са оброком који садржи протеине, смањите количину кафе коју пијете или пређете на без кофеина.
(сенса)
Здравље
22 ч0
Здравље
1 д0
Здравље
1 д0
Здравље
1 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму