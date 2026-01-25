Језиво! Нови снимак хаоса из Тузле: Камере снимиле Торциду како с палицама креће на Делије

25.01.2026
18:56
Коментари:2
Прави улични рат виђен је у Тузли на око 500 метара од аеродрома, гдје су жесток окршај имали Делије и Торцида.
Навијачи Звезде из Републике Српске, враћали су се из Малмеа преко Тузле, а очигледно су навијачи Хајдука из Сплита имали "дојаву" о њиховом кретању, па су им направили "сачекушу".
Потврђено из МУП-а ТК: Након сачекуше за "Делије" ухапшено 14 особа, 11 су држављани Хрватске
На друштвеним мрежама су се већ појавили многи снимци, а сада је стигао и нови, са сигурносних камера из улице у којој је дошло до окршаја.
Ово су имена тешко повријеђених у Тузли: Сви су из Републике Српске
Сплићана је било око 100, а били су сви наоружани палицама и штанглама, док је према наводима било око 80 Делија из Републике Српске.
На снимку који је објављен на страници која прати дешавања на навијачкој сцени у Европи види се 100 Торцидаша који крећу ка Делијама са палицама.
Судећи по информацијама из болнице и полиције, као и на основу списка повријеђених, дошло је до жестоког окршаја.
