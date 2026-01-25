Logo
Large banner

Језива трагедија: Аутомобил завршио у Неретви, погинуо мушкарац

Извор:

Агенције

25.01.2026

16:02

Коментари:

0
Језива трагедија: Аутомобил завршио у Неретви, погинуо мушкарац
Фото: Facebook / Јавна Ватрогасна Постројба Метковић

Мушкарац (63) је погинуо приликом слијетања аутомобила у корито ријеке Неретве у мјесту Крвавац.

Полиција је око 9.30 сати запримила дојаву о возилу које плута у кориту ријеке Неретве у Крвавцу. На мјесто догађаја су одмах изишле све хитне службе односно полиција, ватрогасци и ХГСС, наводе из Полицијске управе дубровачко-неретванске.

Како су саопштили, возило је извучено из ријеке и у њему је пронађено тијело 63-годишњег мушкарца.

"Чека се полицијски увиђај и утврђивање околности под којима је возило слетјело у ријеку Неретву" поручили су из Полицијске управе дубровачко-неретванске.

Подијели:

Тагови:

трагедија

neretva

Саобраћајна несрећа

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Агенција за аграрна плаћања објавила: Колико су поједини мљекари добили из буџета?

Друштво

Агенција за аграрна плаћања објавила: Колико су поједини мљекари добили из буџета?

45 мин

0
Зеленски тврди: Руси су испалили на хиљаде ракета и дронова, ово су им циљеви

Свијет

Зеленски тврди: Руси су испалили на хиљаде ракета и дронова, ово су им циљеви

1 ч

0
"Аутопутеви Српске" одговорили Кресојевићу: "Свјесно и злонамјерно обмануо јавност"

Република Српска

"Аутопутеви Српске" одговорили Кресојевићу: "Свјесно и злонамјерно обмануо јавност"

1 ч

0
Убијен вук добој

Друштво

Ловци у акцији: Одстријељен вук у насељу Липац

1 ч

0

Више из рубрике

Драма у Загребу: Мушкарац покушао прегазити полицајца, овај запуцао

Хроника

Драма у Загребу: Мушкарац покушао прегазити полицајца, овај запуцао

1 ч

0
Хапшење Хрвата због напада на навијаче Звезде код Тузле

Хроника

Хапшење Хрвата због напада на навијаче Звезде код Тузле

4 ч

1
Да ли је Торцида имала дојаву о путањи Делија?

Хроника

Да ли је Торцида имала дојаву о путањи Делија?

4 ч

0
напад на навијаче звезде тузла

Хроника

Ово су имена тешко повријеђених у Тузли: Сви су из Републике Српске

6 ч

10

  • Најновије

  • Најчитаније

16

35

"Шакалијада" у Дервенти окупила више од 2.000 ловаца, присуствовао и Минић

16

32

Оштра порука Орбана Зеленском

16

21

Додик: Позван сам на Молитвени доручак у Америку

16

18

Мета прави заокрет: Шта планирају?

16

08

Тришић Бабић и Додик стигли у Израел, планирани састанци са највишим званичницима

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner