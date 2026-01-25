Језива трагедија: Аутомобил завршио у Неретви, погинуо мушкарац

Извор:
Мушкарац (63) је погинуо приликом слијетања аутомобила у корито ријеке Неретве у мјесту Крвавац.
Полиција је око 9.30 сати запримила дојаву о возилу које плута у кориту ријеке Неретве у Крвавцу. На мјесто догађаја су одмах изишле све хитне службе односно полиција, ватрогасци и ХГСС, наводе из Полицијске управе дубровачко-неретванске.
Како су саопштили, возило је извучено из ријеке и у њему је пронађено тијело 63-годишњег мушкарца.
"Чека се полицијски увиђај и утврђивање околности под којима је возило слетјело у ријеку Неретву" поручили су из Полицијске управе дубровачко-неретванске.
