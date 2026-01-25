"Аутопутеви Српске" одговорили Кресојевићу: "Свјесно и злонамјерно обмануо јавност"

25.01.2026
Ауто-путевима у Републици Српској прошле године кретало се 7.500.655 возила, а од путарине је остварен приход од 39.086.620 КМ, саопштено је из Јавног предузећа Аутопутеви Републике Српске.
Ови подаци, како истичу, демантују тврдње народног посланика ПДП-а Бојана Кресојевића да Аутопутеви Републике Српске не воде рачуна о безбједности саобраћаја, јер, наводно, због високих цијена путарине, возачи избјегавају вожњу ауто-путем.
Из Аутопутева указују да је Кресојевић свјесно и злонамјерно обмануо јавност тврдећи да је путарина у Републици Српској највиша у региону или Европи, те као примјер навео цијене вињета у Словенији и Аустрији.
Истичу да је ријеч о различитим системима наплате путарине које се не могу поредити, јер се у Српској наплата одвија у затвореном систему, а у Аустрији и Словенији путем вињета.
Појашњавају да вињете, као начин наплате путарине, користе земље са високоразвијеним транзитним саобраћајем и корисници имају могућност да бирају вињете на седмичном, мјесечном и годишњем нивоу.
"Република Српска, која у мрежи ауто-путева има 111 километара саобраћајница првог ранга и у изградњи готово још толико, путарину наплаћује у затвореном систему, који карактеришу улазно/излазне рампе на свим укључењима на ауто-пут, те плаћање по пређеном километру", додају из Аутопутева.
Такав систем наплате путарине, како наводе, користи се и у Федерацији БиХ, Србији, Хрватској, као и у Француској, Италији, Шпанији, Грчкој, Португалу.
"Не стоје Кресојевићеве тврдње о "најскупљој путарини" у Европи, јер је цијена по пређеном километру у Републици Српској усклађена са регионом и износи у просјеку 10 фенинга, а истовремено је нижа у односу на друге европске земље, које користе затворени систем наплате путарине", наводе из Аутопутева.
Како истичу, највиша цијена путарине у Републици Српској за путничка возила је на релацији од Костајнице код Добоја до Чатрње код Градишке и износи 11 КМ за 111 километара пређеног ауто-пута.
"Осим тога, треба нагласити да је корисницима електронске наплате путарине, предузеће Аутопутеви Републике Српске омогућило попуст при свакој допуни корисничких рачуна у износу од 15 одсто", наводи се у саопштењу.
Из овог предузећа додају да о безбједности саобраћаја говори неко ко је ненајављено дошао на наплатну станицу и ко зна колико дуго снимао видео-поруку, угрожавајући како личну, тако и безбједност запослених и свих учесника у саобраћају.
