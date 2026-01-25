Кошарац: Шаровићев подли и типични сарајевски наратив у борби против Српске под диригентском палицом Шмита

25.01.2026
12:36
Коментари:4
Члан Предсједништва СНСД-а Сташа Кошарац изјавио је за Срну да Мирко Шаровић, као и обично, на федералним медијима у улози потрчка Кристијана Шмита јасно открива подле планове против Српске и њених институција.
"Прича о побједи Бранка Блануше и почетку институционалне кризе у Српској. То је типичан сарајевски наратив у борби против Републике Српске под диригентском палицом Шмита и дијела западних амбасада", рекао је Кошарац.
Он је констатовао да је Шаровићу и осталим опозиционим пуленима споран предсједник Републике, спорна им је Влада Српске, као и Народна скупштина - дакле, спорне су им све институције Српске!
"Ни Шаровић ни остатак опозиционе екипе се не изјашњава о крњем Уставном суду БиХ, Шмиту и синхронизираним нападима на Српску. Нека јасно кажу - је ли то њима прихватљиво?! Нажалост, опозиција је прихватила да вјерно служи сарајевским и Шмитовим интересима и да буде дио њихове политичке колоне против Српске и српског националног интереса у БиХ. Јадно да јадније не може бити!", закључио је Кошарац.
