Кошарац: Шаровићев подли и типични сарајевски наратив у борби против Српске под диригентском палицом Шмита

25.01.2026

12:36

Коментари:

4
Кошарац: Шаровићев подли и типични сарајевски наратив у борби против Српске под диригентском палицом Шмита
Фото: АТВ

Члан Предсједништва СНСД-а Сташа Кошарац изјавио је за Срну да Мирко Шаровић, као и обично, на федералним медијима у улози потрчка Кристијана Шмита јасно открива подле планове против Српске и њених институција.

"Прича о побједи Бранка Блануше и почетку институционалне кризе у Српској. То је типичан сарајевски наратив у борби против Републике Српске под диригентском палицом Шмита и дијела западних амбасада", рекао је Кошарац.

Он је констатовао да је Шаровићу и осталим опозиционим пуленима споран предсједник Републике, спорна им је Влада Српске, као и Народна скупштина - дакле, спорне су им све институције Српске!

"Ни Шаровић ни остатак опозиционе екипе се не изјашњава о крњем Уставном суду БиХ, Шмиту и синхронизираним нападима на Српску. Нека јасно кажу - је ли то њима прихватљиво?! Нажалост, опозиција је прихватила да вјерно служи сарајевским и Шмитовим интересима и да буде дио њихове политичке колоне против Српске и српског националног интереса у БиХ. Јадно да јадније не може бити!", закључио је Кошарац.

Сташа Кошарац

Mirko Šarović

Бранко Блануша

