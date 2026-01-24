Logo
Минић: Понашање мљекара отишло превише у политику

АТВ

24.01.2026

19:13

Минић: Понашање мљекара отишло превише у политику
Фото: АТВ

Нећете паркирати тракторе пред Владу, обавијестио је то данас премијер мљекаре. Уколико буду хтјели да протестују, протестоваће гдје им то полиција дозволи.

"Али ће доћи и министрица пољопривреде и остали из Министарства пољопривреде, вјероватно и ја лично са видео бимом, гдје ћемо поставити и тачно навести шта смо дали кад је у питању мљекарство, а поготово појединцима који су на челу ове приче која апсолутно нема везе са самом суштином", каже Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске.

Министарство у међувремену сабира 800 милиона подршке мљекарима у претходних 10 година. То је, како су израчунали, скоро 40% укупне подршке пољопривреди у Српској. Није проблем подршка Владе, него засићеност европског тржишта, поручује Министарство мљекарима. А мљекари су данас одлучили да ћуте – бар кад је АТВ у питању. Иако су новинаре АТВ-а од првог дана и лично контактирали да снимамо њихова окупљања и састанке, данас су одлучили да нам кажу да не дају изјаве преко викенда и поруче „узмите изјаву с Монда“. Па, ево изјаве с Монда.

"Тајминг се случајно поклопио са одлукама Уставног суда БиХ, али ми се тиме не бавимо. Рок који смо дали није ултиматум, већ вапај – искрен апел предсједнику Владе да се укључи у рјешавање проблема", каже Анто Шиповац, предсједник скупштине Удружења пољопривредних произвођача – мљекара Републике Српске

Рок који су претходно дали Сави Минићу да поступи по њиховим захтјевима истиче данас. Саво Минић им поручује – чим будете тражили састанак нормалним дописом, биће састанка. Каже да познаје те људе и поштује их, али неће прихватити полупријетећу комуникацију.

У међувремену, у изненадном одсуству комуникације мљекара с АТВ-ом, стиже пригодан мејл од комуникацијској тима СДС-а. Њихов предсједник, професор електронике и електронских система, избројао је колико је мљекара угрожено, израчунао колико млијека бацају, испрозивао Владу због арогантног односа према онима који нас хране.

И док је европско тржиште презасићено, а Влада броји колико је дала и колико ће дати мљекарима и пољопривреди, остале гране привреде још ће неко вријеме сањати 180 милиона субвенција. А што се грађана тиче, сасвим сигурно су захвални онима који производе, али се хране сами – за своје паре.

