Минић: СДС ће поново изгубити пријевремене предсједничке изборе

Извор:
РТРС
24.01.2026
15:42
Коментари:4
Члан Главног одбора СНСД-а Саво Минић изјавио је да ће СДС изгубити и на поновљеним пријевременим изборима за предсједника Републике Српске и да ће правити политички притисак и тензије.
"Имамо информацију да они неће признати изборе и да ће правити политички притисак и тензију уколико на поновљеним изборима, због мање заинтересованости грађана да изађу на биралишта, добију један глас мање од броја који су добили на претходним", рекао је Минић новинарима у Бајиној Башти.
Поводом најава из СДС-а да би могли да бојкотују поновљене изборе, Минић је рекао да ће СНСД свакако побиједити.
Он је навео да Централна изборна комисија /ЦИК/ БиХ жели непрестано да командује, као и да се даје до знања да су Уставни суд и Суд БиХ ти који уређују систем.
- Када се поновљени избори заврше, резултати неће бити у оним роковима који су најавили, јер треба правити агонију и вршити притисак на све институције Републике Српске - рекао је Минић.
Из СДС-а су данас поручили да не искључују могућност бојкота поновљених избора за предсједника Републике Српске, уколико ЦИК БиХ не промијени правилник којим се онемогућава политичким субјектима акредитација нових чланова бирачких одбора и посматрача.
ЦИК БиХ је раније одлучио да 8. фебруара буду одржани поновљени пријевремени избори за предсједника Републике Српске на 136 бирачких мјеста у 17 изборних јединица.
Ријеч је о појединим бирачким мјестима у Приједору, Лакташима, Бањалуци, Добоју, Станарима, Лопарама, Угљевику, Осмацима, Зворнику, Власеници, Братунцу, Невесињу, Гацку, Рудом, Билећи, Милићима и Брчком.
