Минић: СДС ће поново изгубити пријевремене предсједничке изборе

Извор:

РТРС

24.01.2026

15:42

Коментари:

4
Минић: СДС ће поново изгубити пријевремене предсједничке изборе
Фото: АТВ

Члан Главног одбора СНСД-а Саво Минић изјавио је да ће СДС изгубити и на поновљеним пријевременим изборима за предсједника Републике Српске и да ће правити политички притисак и тензије.

"Имамо информацију да они неће признати изборе и да ће правити политички притисак и тензију уколико на поновљеним изборима, због мање заинтересованости грађана да изађу на биралишта, добију један глас мање од броја који су добили на претходним", рекао је Минић новинарима у Бајиној Башти.

Поводом најава из СДС-а да би могли да бојкотују поновљене изборе, Минић је рекао да ће СНСД свакако побиједити.

sds

Република Српска

"СДС не искључује бојкот поновљених избора за предсједника Српске"

Он је навео да Централна изборна комисија /ЦИК/ БиХ жели непрестано да командује, као и да се даје до знања да су Уставни суд и Суд БиХ ти који уређују систем.

- Када се поновљени избори заврше, резултати неће бити у оним роковима који су најавили, јер треба правити агонију и вршити притисак на све институције Републике Српске - рекао је Минић.

Из СДС-а су данас поручили да не искључују могућност бојкота поновљених избора за предсједника Републике Српске, уколико ЦИК БиХ не промијени правилник којим се онемогућава политичким субјектима акредитација нових чланова бирачких одбора и посматрача.

илу-избори-23012026

Република Српска

Не могу сви да гласају на поновљеним изборима: Ево како да провјерите можете ли ви

ЦИК БиХ је раније одлучио да 8. фебруара буду одржани поновљени пријевремени избори за предсједника Републике Српске на 136 бирачких мјеста у 17 изборних јединица.

Ријеч је о појединим бирачким мјестима у Приједору, Лакташима, Бањалуци, Добоју, Станарима, Лопарама, Угљевику, Осмацима, Зворнику, Власеници, Братунцу, Невесињу, Гацку, Рудом, Билећи, Милићима и Брчком.

Саво Минић

СДС

izbori

Коментари (4)
