Не могу сви да гласају на поновљеним изборима: Ево како да провјерите можете ли ви

Аутор:Инес Ђанковић
23.01.2026
19:14
Бирачи у Републици Српској на гласачка мјеста би требали већ за 16 дана. И не гласају сви, већ само они који су за гласање пријављени на бирачким мјестима за које је ЦИК БиХ одлучио да се поново гласа за предсједника Републике Српске.
Таквих је 136 бирачких мјеста у 17 изборних јединица. Како нема предизборне кампање, а ни предизборних спотова за поновљене изборе посао обавјештавања бирача је на градским и општинским изборним комисијама. У Лакташима се гласање понавља на 24 гласачка мјеста. У ГИК-у су се прихватили посла.
"У граду Лакташи годинама није мијењана бирачка опција. Већина људи гласа на истим мјестима гдје је гласала. Сем што су Крнете пребачене у Бакинце и Кадињани у Јаружане. Али ти бирачи су били обавијештени за прошле изборе. Тако да већина зна отприлике", каже Гордана Нишић, предсједник Градске изборне комисије Лакташи.
У Лакташима су јасно истакнута обавјештења за бираче. На овом обавјештењу можете да видите бројеве бирачких мјеста на којима ће бити поновљено гласање. Такође, наведене су све улице које припадају том бирачком мјесту. Тако да они грађани који још увијек имају дилему могу информацију да потраже на оваквим обавјештењима.
И то није све. Обавјештавани су бирачи у Лакташима и на сајту града, друштвеним мрежама, путем медија. Али чини се, ипак, да сви нису ни чули ни прочитали.
У Зворнику пријевремени избори за предсједника понављају се на 53 бирачка мјеста. Градску изборну комисију чека доста посла, али са обавјештавањем бирача још нису почели. Кажу урадиће то, у наредном периоду.
"Прије свега када је у питању град изаћи са именима и називима улица, којима припадају грађани а који се понављају на наредним изборима . То ће бити окачено на сајту града и видјећемо још неки вид обавјештења", каже Срђан Деспић, члан градске изборне комисије Зворник.
Из Градске изборне комисије у Добоју за изјаву нису расположени. Како су нам рекли у телефонском разговору, одлучили су да не дају изјаве о поновљеним изборима. Тврде, ипак, да грађане обавјештавају. А Добојлије су за изборе спремне.
1.460 бирача уписаних на два бирачка мјеста У Приједору требало би да поново гласају. У Градској изборној комисији чекају да им ЦИК пошаље даља упутства о обавјештавању бирача. Док чекају ЦИК, позив може и на АТВ-у.
"До сада још нисмо добили конкретно упутство како да позовемо гласаче тих бирачких мјеста да гласају. Тако да користим ову прилику и позивам гласаче Горњих Орловаца и Саничана да искористе своје право да 8 фебруара изађу на поновљене изборе за предсједника Републике Српске", каже Жељко Шкондрић, предсједник ГИК-а Приједор.
Уколико желите да будете сигурни да ли и вашем граду или општини треба да гласате на поновљеним предсједничким изборима информацију можете да нађете и на сајту Централне изборне комисије.
"Прво изаберите језик, затим провјерите да ли сте регистровани бирач. Да би провјерили да ли сте регистровани бирач морате да унесете ваше име и резиме и вас матични број. Након тога добићете информацију о вашем бирачком мјесту. Такође на сајту Централне изборне комисије постоји информација о одржавању пријевремених избора за предсједника Републике Српске. Морате да отворите и ту страницу и нађете списак бирачких мјеста на којем ће бити поновљено гласање за поновљене предсједничке изборе. Онај број који сте добили уписивањем вашег имена и презимена покушате на нађете на списку поновљених бирачких мјеста у Републици Српској. Уколико тај број не нађете, то значи да нисте дужни да поново гласате на изборима 8. фебруара".
Уколико вам и даље није јасно да ли треба поново да гласате и да ли је ваше име на гласачком мјесту на којем се избори за предсједника РС понављају за трагање за информацијама имате још двије седмице.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
