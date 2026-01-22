Почињу припреме гласачких листића за поновљене пријевремене изборе за предсједника Српске

Извор:
АТВ
22.01.2026
07:15
Главни центар за бројање у Сарајеву почиње припрему гласачких листића за поновљене пријевремене изборе за предсједника Републике Српске, који ће бити одржани 8. фебруара на 136 бирачких мјеста.
За изборе ће бити потребно укупно 85.070 листића.
Сједница крњег Уставног суда БиХ о уставности изборa претходне Владе Српске
Првобитни избори поништени су 24. децембра на појединим мјестима у 17 изборних јединица у Приједору, Лакташима, Бањалуци, Добоју, Станарима, Лопарама, Угљевику, Осмацима, Власеници, Зворнику, Братунцу, Невесињу, Гацку, Рудом, Билећи, Милићима и Брчком. укључујући Бањалуку, Приједор, Добој, Зворник и Брчко.
