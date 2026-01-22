Поплаве у Грчкој однијеле два живота

Извор:
Двије особе погинуле су у Грчкој након обилних падавина које су изазвале бујичне поплаве у Атини и другим дијеловима земље, саопштиле су власти.
Једна жена је погинула у јужном атинском предграђу Глифада, када ју је ударио аутомобил који је однијела бујица, рекао је званичник ватрогасне бригаде за Ројтерс.
Раније током дана, припадник обалске страже погинуо је у луци на Пелопонезу, у јужној Грчкој, након што га је однијело узбуркано море.
Ватрогасне службе су саопштиле да су примиле стотине позива грађана због испумпавања воде из поплављених кућа и пословних објеката у Атини.
