Поплаве у Грчкој однијеле два живота

Извор:

Танјуг

22.01.2026

07:11

Коментари:

0
Poplave u Grčkoj
Фото: Tanjug/AP/Petros Giannakouris

Двије особе погинуле су у Грчкој након обилних падавина које су изазвале бујичне поплаве у Атини и другим дијеловима земље, саопштиле су власти.

Једна жена је погинула у јужном атинском предграђу Глифада, када ју је ударио аутомобил који је однијела бујица, рекао је званичник ватрогасне бригаде за Ројтерс.

Снијег

Свијет

Екстремна зимска олуја оковаће ледом пола Америке

Раније током дана, припадник обалске страже погинуо је у луци на Пелопонезу, у јужној Грчкој, након што га је однијело узбуркано море.

Ватрогасне службе су саопштиле да су примиле стотине позива грађана због испумпавања воде из поплављених кућа и пословних објеката у Атини.

