Екстремна зимска олуја оковаће ледом пола Америке

Велика зимска олуја, једна од највећих и најекстремнијих у посљедњих неколико година, погодиће према прогнози метеоролога до краја недјеље више од половине Сједињених Америчких Држава, доносећи обилне сњежне падавине и екстремно ниску температуру.
Олуја ће бити толико велика да се очекује да снијег, сусњежица и ледена киша које доноси погоде више од 2.400 километара територије САД, очекују се велики поремећаји у саобраћају на путевима и аеродромима на погођеном подручју, а могући су и дуготрајни нестанци струје, посебно због ледене олује на југу земље, преноси данас Си-ен-ен.
Екстремна хладноћа ће погоршати олују и њене посљедице тако што ће узроковати брже нагомилавање снijега и леда на путевима, што ће отежати њихово чишћење и могуће је да ће оставити оне који остану без струје данима без гријања.
Према прогнози, снијег и лед ће почети да се формирају од сутра, изнад равница у централном и јужном дијелу САД, како олуја буде почела да се интензивира, да би до суботе увече захватила подручје од Оклахоме и сјеверног Тексаса до Северне Каролине, Вирџиније и Мериленда.
Сњежне падавине ће се наставити до недјеље увече, на сјевероистоку земље.
Упозорења на зимску олују издата су за више од 70 милиона људи у дијеловима 20 савезних држава, а очекује се да ће се тај број повећати у наредним данима.
