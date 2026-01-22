Logo
Large banner

Екстремна зимска олуја оковаће ледом пола Америке

Извор:

Агенције

22.01.2026

07:02

Коментари:

0
Зимска олуја
Фото: Unsplash

Велика зимска олуја, једна од највећих и најекстремнијих у посљедњих неколико година, погодиће према прогнози метеоролога до краја недјеље више од половине Сједињених Америчких Држава, доносећи обилне сњежне падавине и екстремно ниску температуру.

Олуја ће бити толико велика да се очекује да снијег, сусњежица и ледена киша које доноси погоде више од 2.400 километара територије САД, очекују се велики поремећаји у саобраћају на путевима и аеродромима на погођеном подручју, а могући су и дуготрајни нестанци струје, посебно због ледене олује на југу земље, преноси данас Си-ен-ен.

СПЦ

Друштво

Славимо Светог мученика Полиевкта: Вjерује се да данас обавезно треба урадити ово

Екстремна хладноћа ће погоршати олују и њене посљедице тако што ће узроковати брже нагомилавање снijега и леда на путевима, што ће отежати њихово чишћење и могуће је да ће оставити оне који остану без струје данима без гријања.

Према прогнози, снијег и лед ће почети да се формирају од сутра, изнад равница у централном и јужном дијелу САД, како олуја буде почела да се интензивира, да би до суботе увече захватила подручје од Оклахоме и сјеверног Тексаса до Северне Каролине, Вирџиније и Мериленда.

Сњежне падавине ће се наставити до недјеље увече, на сјевероистоку земље.

Упозорења на зимску олују издата су за више од 70 милиона људи у дијеловима 20 савезних држава, а очекује се да ће се тај број повећати у наредним данима.

Подијели:

Тагови:

zima

SAD

Олуја

Снијег

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Славимо Светог мученика Полиевкта: Вjерује се да данас обавезно треба урадити ово

Друштво

Славимо Светог мученика Полиевкта: Вjерује се да данас обавезно треба урадити ово

3 ч

0
Јувентус славио против Бенфике

Фудбал

Јувентус славио против Бенфике

11 ч

0
лед

Наука и технологија

Научници нашли „Ахилову пету“ Гренланда

11 ч

0
Ово је двојница Георгине Родригез: Сви гледају Викторијине фотографије у чуду, ни Роналдо их не би разликовао

Сцена

Ово је двојница Георгине Родригез: Сви гледају Викторијине фотографије у чуду, ни Роналдо их не би разликовао

11 ч

0

Више из рубрике

Путин потврдио: Стижу Виткоф и Кушнер

Свијет

Путин потврдио: Стижу Виткоф и Кушнер

11 ч

0
"Гренланд открио прави проблем НАТО-а"

Свијет

"Гренланд открио прави проблем НАТО-а"

11 ч

0
А гдје вам је Зеленски? Трамп га је избрисао као Путин корону

Свијет

А гдје вам је Зеленски? Трамп га је избрисао као Путин корону

11 ч

0
Снажно невријеме у Атини, погинула једна особа

Свијет

Снажно невријеме у Атини, погинула једна особа

12 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

16

У Русији развијен лијек за лијечење хепатитиса Б, могао би се користити за лијечење рака

10

00

Дише се на шкрге: Нездрав ваздух у више градова

10

00

Огласила се Јелена Карлеуша након што је пријавила Душка Тошића полицији

09

59

Снажна експлозија код Дервенте, на терену полиција и ватрогасци

09

59

Тешка несрећа у Бањалуци, више повријеђених

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner