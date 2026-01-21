А гдје вам је Зеленски? Трамп га је избрисао као Путин корону

Извор:
АТВ
21.01.2026
22:18
Својевремено је руска операција у Украјини збрисала све могуће вијести о корона вирусу. Данас је Украјину збрисала Америка која проблем своје националне безбједности покушава ријешити на рачун европских држава, тачније Данске.
Крајем фебруара 2022. је предсједника СЗО Тедрос Аданом Гебрејесус уклоњен са малих екрана. На његово мјесту у у мејнстим медијима главни актери су постали руски и украјински предсједници, Владимир Путин и Володимир (који је тада додуше још био Владимир) Зеленски.
Посљедња ударна вијест из Украјине одјекнула је прошле седмице, или прошли мјесец. Можда и прошле године. Посљедња ударна вијест из Бијеле куће одјекнула је прије сат времена. Одјекнула је и јуче, и читав овај мјесец. Заправо, одјекује од побједе Доналда Трампа.
Амерички предсједник је својим потезима до те мјере преокренуо свијет да у Давосу није било мјеста за Володимира Зеленског. Украјински предсједник је формално одбио долазак (ако је био и позван) због ситуације у Кијеву у којем нема струје.
Сви страхови европских лидера сажети у имену "Доналд Трамп". Борба за "далеку" Украјину и обрачун са Русијом замијенили су борбом за сопствени опстанак. Украјину је замијенио Гренланд, међународно право је поништила Венецуела, а умјесто Кремља, страхује се од Бијеле куће.
Ако је Путин и ударио на Европу и Европску унију, Доналд Трамп ће је прегазити. Геополитички су одавно понижени, сада амерички предсједник понижава остатке Емануела Макрона, Кира Стармера, Фридриха Мерца и осталих "лидера" који су, у тренутку када су требали показати државничку зрелост, оголили властиту празнину. Европска унија данас нема стратегију, нема план и, што је најопасније, нема идеју шта уопште жели. Има само реакције, закасњеле, неусклађене и углавном погрешне.
Европски лидери су годинама учили напамет туђе политике, ослањајући се на Вашингтон као на туторa и заштитника који ће у кључном тренутку дати одговоре и безбједност. Када је тутор промијенио правила игре, остали су затечени. Без иницијативе, без ауторитета и без храбрости да преузму одговорност. Данас више не управљају процесима, већ их коментаришу на конференцијама за медије. Данас више нису за столом, они су на менију.
Зеленски је ту постао колатерална штета европске немоћи. Његово одсуство из Давоса није порука из Кијева, него дијагноза Брисела. Европа није у стању да носи ни рат у свом дворишту, ни мир за својим столом. Она не води преговоре, већ чека да јој буду саопштени.
Док Трамп отворено гази дипломатске конвенције и без задршке говори о Гренланду, Венецуели и „америчким интересима“, европски лидери се губе у формулацијама, резолуцијама и празним фразама. Они не знају да ли да се супротставе, да ли да се прилагоде или да се надају да ће олуја проћи сама од себе.
Европска унија је тако од политичког субјекта постала геополитички објекат. Није више фактор, већ простор. Није више играч, већ терен. А у таквој Европи, за Зеленског нема мјеста, не зато што рат није важан, већ зато што "лидери" који би га требали водити, не знају како. Или немају са чим. А тако им је све "потаман" изгледало када су срушили Минске споразуме. Када је дементни Бајден обилазио мјесто гдје је настала руска држава. Када је Борис Џонсон, наредио прекид преговора у Истанбулу...
Бриселска администрација је добила шта је тражила, а једино тужно у цијелој причи су милиони мртвих и рањених на "источном" европском фронту. Доласком Трампа, чини се да ће бити отворен и "западни", ако већ и није.
