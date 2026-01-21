Logo
Снажно невријеме у Атини, погинула једна особа

21.01.2026

21:54

Снажно невријеме у Атини, погинула једна особа
Фото: Tanjug/AP/Ariel Schalit

У снажном невремену у Атини погинула је жена након што ју је ударио аутомобил који је однела бујица. Усред интензивних падавина, жену је вода носила заједно са неколико возила.

Ватрогасци дежурају на месту несреће док се ситуација не стабилизује.

Очекује се да ће талас лошег времена који погађа Грчку трајати до четвртка поподне, доносећи јаке кише, грмљавину, снежне падавине и олујне вјетрове, преноси „Екатимерини“

Шест региона – Пелопонез, централна Грчка, шире подручје Атине, Тесалија, северни Егеј и западна Македонија – стављени су под стање мобилизације. Хитна СМС упозорења која позивају становнике да ограниче кретање послата су људима у Атини, Виотији и Евији.

Ватрогасна бригада је одговорила на вишеструке позиве за операције пумпања воде у Атини, посебно у сјевероисточним предграђима Папагу и Холаргос. У Агиос Димитриосу, на југу Атине, три куће у близини потока су евакуисане из предострожности.

Трајектни саобраћај је обустављен широм земље, осим за веће бродове који опслужују острва Саронског залива, Хидру и Спецес.

