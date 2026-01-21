Нова вакцина против рака коже смањује ризик од смрти за 49 одсто

Извор:
Експериментална вакцина против рака коже, развијена у сарадњи фармацеутских компанија Модерна и Мерк, показује снажне и трајне антитуморске ефекте код пацијената са узнапредовалим меланомом.
Петогодишње праћење вакцине у клиничким испитивањима указује на значајне користи у преживљавању, извештава Еуроњус.
Терапија, која је тренутно у фази 2 клиничког испитивања, комбинује персонализовану мРНК технологију компаније Модерна, интисмеран аутоген, са Мерковим лијеком за имунотерапију Кеyтруда.
Заједно, третмани су смањили ризик од поновног појављивања рака или смрти за 49 процената код пацијената са меланомом високог ризика који су подвргнути операцији, у поређењу са само Кеyтруда-ом.
"Настављамо да улажемо у нашу онколошку платформу због охрабрујућих резултата попут ових, који илуструју потенцијал мРНК у лечењу рака", рекао је Кајл Холен, виши потпредседник компаније Модерна.
Вакцина користи мРНК технологију за тренирање имуних ћелија да препознају јединствене маркере рака, док Китруда блокира ПД-1 протеине које тумори користе да се сакрију од имуних ћелија. Ово омогућава Т-ћелијама, које играју централну улогу у имунолошком одговору, да ефикасније нападају туморе.
Модерна и Мерк сада чекају резултате треће, завршне фазе клиничког испитивања, како би потврдили користи терапије код већег броја пацијената. Нова терапија је намењена лијечењу меланома високог ризика, агресивног облика рака коже који се може ширити чак и након хируршког уклањања.
Меланом, најозбиљнији тип рака коже, карактерише се неконтролисаним растом ћелија које производе меланин. Стопе меланома су у порасту посљедњих неколико деценија, са више од 330.000 нових случајева дијагностикованих широм свијета у 2022. години.
Moderna, Merck's skin cancer vaccine shows sustained benefit in five-year follow-up https://t.co/m50Lnb0h06 https://t.co/m50Lnb0h06— Reuters (@Reuters) January 20, 2026
Високоризични меланом, који се обично јавља у трећој и четвртој фази болести, погађа око 15.700 нових пацијената годишње широм Европске уније, што чини 15 процената свих случајева меланома.
BioNTech и Roche такође развијају сличне мРНА вакцине за меланом високог ризика, али њихова испитивања су у раним клиничким фазама. Модерна и Мерк такође тестирају исту технологију у испитивањима усмјереним на неситноћелијски карцином плућа, рак бешике и карцином бубрежних ћелије.
