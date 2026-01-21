Скривена инфекција зуба може драстично утицати на здравље

Извор:
Нова истраживања указују на то да дубоке, често безболне инфекције у корену зуба могу имати много шире посљедице по здравље него што се раније мислило. Иако су локализоване у устима, ове инфекције могу покренути хроничну упалу која утиче на цијели организам, укључујући и регулацију шећера у крви.
Стоматолози и истраживачи су годинама примјећивали да пацијенти са хроничним инфекцијама коријена зуба чешће имају и метаболичке проблеме, посебно дијабетес. Данас студије потврђују ову повезаност: лијечење апикалног пародонтитиса, озбиљне инфекције око врха коријена зуба, може довести до смањења упале и благог, али значајног побољшања контроле гликемије.
Ове инфекције су посебно подмукле јер често не изазивају бол нити друге јасне симптоме. Многи људи нису свесни проблема док се он не открије на рутинском рендгенском снимку. Међутим, бактерије из зараженог зуба могу се проширити на околна ткива и покренути дуготрајни имуни одговор. Таква хронична упала ниског степена може ући у крвоток и ометати деловање инсулина, што ћелијама отежава преузимање глукозе из крви.
Студије које су пратиле пацијенте током више година показале су да они који су лијечили инфекције коријена зуба имају ниже вредности шећера у крви и повољније метаболичке и инфламаторне маркере. Метаболомичке анализе крви потврдиле су да уклањање зараженог ткива из зуба може позитивно утицати на цјелокупан метаболизам, а не само решити стоматолошки проблем.
Особе са дијабетесом имају већи ризик од спорог зарастања и развоја трајних лезија око зуба, јер повишен шећер у крви слаби имуни одговор и ремети обнову коштаног ткива. Истовремено, нелијечене зубне инфекције могу додатно погоршати гликемијску контролу, одржавајући стање хроничне упале у организму.
Сличан ефекат примјећен је и код болести десни: њихово лијечење често доводи до смањења вриједности ХбА1ц, показатеља просечног нивоа шећера у крви. То додатно потврђује да смањење оралне упале може помоћи телу да ефикасније регулише глукозу.
Иако лијечење коријенских канала није терапија за дијабетес, ови налази јасно показују да орално здравље игра важну улогу у општем и метаболичком здрављу. Скривена инфекција зуба може имати посљедице које превазилазе бол и естетске проблеме, па редовни стоматолошки прегледи и правовремено лијечење могу допринијети не само здрављу осмеха, већ и бољој контроли шећера у крви и укупном стању организма.
