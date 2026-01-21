Logo
Large banner

Упозорења логопеда на негативне посљедице дигиталних технологија на развој дјеце

Извор:

СРНА

21.01.2026

11:20

Коментари:

0
Упозорења логопеда на негативне посљедице дигиталних технологија на развој дјеце
Фото: Pexels.com

Употреба екрана у раном дјетињству може да има веома негативне посљедице на развој дјетета, а родитељи треба да знају да екрани не могу пружити ни приближно онолико знања, топлине и радости колико то могу породица и вршњаци, изјавила је Срни логопед Јелена Голијанин.

Она је напоменула да употреба екрана може негативно да утиче на говорно-језички, психомоторни, когнитивни, емоционални и социјални развој, због чега је важно реаговати на вријеме и потражити савјет стручњака.

Полиција Србија

Хроника

Посвађали се на слави, па један потегао пиштољ: Младић (26) задобио повреде

Голијанинова је рекла да је данас готово немогуће у потпуности изоловати дијете од дигиталног свијета, који је присутан у свим сегментима савременог живота, али је могуће контролисати од којег узраста ће дигитални садржаји бити доступни дјетету, као и мјеру и начин њихове употребе.

Она је појаснила да се за дјецу узраста од три до пет година препоручује ограничена употреба дигиталних садржаја, искључиво у присуству одрасле особе.

- Родитељи или старатељи требали би да помогну дјетету да вербализује оно што гледа, постављајући питања и подстичући разговор. Посебно се савјетује избјегавање садржаја који се брзо смјењују, као и оних који садрже насилне или непримјерене сцене - указала је Голијанинова.

Horoskop

Занимљивости

Овај један знак хороскопа рођен да пати и буде вјечно несрећан

Према њеним ријечима, бројна истраживања указују на повезаност дуготрајне употребе дигиталних уређаја са појавом гојазности, поремећајима пажње и концентрације, кашњењима у психомоторном и говорно-језичком развоју, као и отежаног или изосталог развоја матерњег језика.

- Забиљежени су случајеви у којима дјеца раног узраста користе стране језике, механички понављају садржаје из реклама или видео-клипова које свакодневно гледају, без разумијевања њиховог значења. Такође, уочава се смањење самопоуздања код дјеце, губитак интереса за кретање, истраживање и игру, као и слабљење интересовања за реалне, животне садржаје - навела је Голијанинова.

Она је напоменула да се дигитални детокс намеће као једно од најлогичнијих и најефикаснијих рјешења, као и да одређена истраживања показују да, након потпуне обуставе кориштења екрана, код неке дјеце долази до значајног побољшања социјалних интеракција већ неколико мјесеци након започињања дигиталног детокса.

68012df49e60b policija rs

Хроника

Двоје повријеђених у тешком судару

Голијанинова је рекла да је релативно честа пракса да се дигитални уређаји користе током оброка, успављивања, вожње аутомобилом или чак током заједничке игре родитеља и дјетета, што се не препоручује, јер се на тај начин омета развој комуникације, емоционалне повезаности и пажње.

Она је истакла да је посебну пажњу потребно посветити и пасивној изложености мултимедијалним садржајима, као што је стално укључен телевизор у простору у којем дијете борави.

Голијанинова је рекла да се родитељима препоручује да разговарају са дјецом о дану проведеном у вртићу или школи, подстичу изражавање емоција кроз разговор и игру, као и да упражњавају шетње и боравак на отвореном.

policija rotacija

Хроника

Потврђена оптужница против мушкарца који је пио са братом па га покушао убити

- Читајте заједно, пјевајте и смишљајте креативне игре. Оживите игре свог дјетињства, позивајте пријатеље на дружења и заједничке активности, водите дјецу у позориште и на културне догађаје прилагођене њиховом узрасту... Дозволите дјеци да учествују у свакодневним животним активностима - поручила је Голијанинова.

Подијели:

Тагови:

logoped

dijete

telefon

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Мото Фест Бањалука 2026: Два дана врхунског рокенрола на тврђави Кастел

Бања Лука

Мото Фест Бањалука 2026: Два дана врхунског рокенрола на тврђави Кастел

1 ч

0
Хаос на улазу у Брчко: Сударило се пет возила

Хроника

Хаос на улазу у Брчко: Сударило се пет возила

1 ч

0
Ана Тришић Бабић вратила законе о пушењу и "сезонцима" у поновну процедуру

Република Српска

Ана Тришић Бабић вратила законе о пушењу и "сезонцима" у поновну процедуру

2 ч

1
Алмир Зулић

Хроника

Подигнута оптужница против Комшићевог министра

2 ч

0

Више из рубрике

Маја је умрла 3 пута у земљотресу: Била сам жива затрпана

Здравље

Маја је умрла 3 пута у земљотресу: Била сам жива затрпана

4 ч

0
Ево шта се дешава са тијелом када попијемо расол

Здравље

Ево шта се дешава са тијелом када попијемо расол

5 ч

0
Која храна природно лијечи несаницу?

Здравље

Која храна природно лијечи несаницу?

19 ч

0
Вода чаша

Здравље

Колико воде дневно бисте требали пити у складу са годинама?

20 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

50

Потврђене сумње мљекара: Лажни сиреви на полицама у Републици Српској

12

44

Од данас на снази нове цијене горива

12

43

Туга у дому Звезде Гранда, певач ван себе од бола

12

40

Пеулић: У понедјељак блокада транспортних граничних прелаза према ЕУ

12

33

Овај италијански град има највећу стопу милионера у свијету

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner