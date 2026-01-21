Подигнута оптужница против Комшићевог министра

Извор:
Општински суд у Великој Кладуши потврдио је оптужницу Кантоналног тужилаштва Унско-санског кантона против Алмира Зулића (Демократска фронта), бившег директора подружнице Електродистрибуције Бихаћ и актуелног министра у Влади УСК, због сумње да је починио кривично дјело у вези с нелегалном градњом на подручју ове општине.
Рјешење о потврђивању оптужнице донио је судија за претходно саслушање Емир Хасић 22. октобра 2025. године, поступајући по оптужници Кантоналног тужилаштва УСК од 21. октобра 2025. године.
Према наводима из судског рјешења, Алмир Зулић се терети за кривично дјело из члана 164. став 1. тачка а) Кривичног закона Федерације БиХ. Суд је, након увида у достављене доказе и спис предмета, оцијенио да постоји довољно основа за потврђивање оптужнице у цјелости.
У образложењу се наводи да је Тужилаштво суду доставило више записника о испитивању осумњиченог, сачињених у августу и септембру 2025. године од стране Прве полицијске управе у Бихаћу, као и записнике о саслушању свједока из маја исте године, које је сачинила Четврта полицијска управа у Великој Кладуши.
Из Кантоналног тужилаштва УСК саопштено је да је кривично дјело за које се Зулић терети почињено у вријеме док је обављао функцију директора подружнице Електродистрибуције Бихаћ.
"Предмет је формиран након што је власник некретнина пријавио нелегалну градњу Полицијској станици Велика Кладуша. Оптужницом се Зулићу ставља на терет да је, као одговорна особа у правној особи која има својство инвеститора, свјесно приступио изградњи нових грађевина, односно типичних далековода, без важећег одобрења за грађење, на некретнинама на подручју општине Велика Кладуша, иако је раније издато одобрење истекло", појаснила је Алдијана Попрженовић Куртагић, стручна савјетница за односе с јавношћу Кантоналног тужилаштва УСК.
Суд је оптуженог обавијестио да у року од 15 дана од дана пријема оптужнице има право поднијети претходне приговоре, те да ће рочиште за изјашњење о кривици бити заказано након одлуке о евентуалним приговорима или по истеку законског рока.
Зулић се у овом предмету брани са слободе, а према подацима из списа, раније није осуђиван нити се против њега води други кривични поступак.
