Ухапшени директори се сумњиче за штету од 36.000 КМ

Извор:

Агенције

21.01.2026

10:10

Коментари:

Ухапшени директори се сумњиче за штету од 36.000 КМ
Фото: Pexels

Ухапшени бивши директор ЈУ "Дирекција регионалних цеста УСК" Амир Османчевић и вршилац дужности директора Един Кешкић, због сумње да су злоупотријебили службени положај и овлаштења, предати су Кантоналном тужилаштву УСК на даљње поступање и обраду.

Како је саопштено из Кантоналног тужилаштва УСК, Османчевић и Кешкић се сумњиче да су починили кривично дјело злоупотреба положаја или овлаштења из члана 383. Кривичног закона ФБиХ.

Ауто

Ауто-мото

Ако вас "упецају" да носите ово током вожње слиједе драконске казне

Након хапшења, у сриједу, 21. јануара, су приведени у Кантонално тужилаштво Унско-санског кантона, гдје су подвргнути криминалистичкој обради.

Према наводима Тужилаштва, осумњичени су, користећи свој службени положај и поступајући супротно интересима службе коју су обављали, договорили асфалтирање локалног пута у насељу на подручју општине Кључ с једним привредним друштвом, иако су знали да управљање, грађење, реконструкција, одржавање и заштита локалних путева и градских улица нису у надлежности Дирекције регионалних цеста УСК.

илу-сателит-21012026

Наука и технологија

Руски одговор на Старлинк стиже у 2026. години

Тужилаштво даље наводи да је за наведене радове привредном друштву исплаћен износ од 56.145,02 КМ, иако је, према утврђеним чињеницама, стварна вриједност извршених радова износила 19.789,20 КМ.

На тај начин Дирекцији регионалних цеста УСК причињена је штета од 36.355,82 КМ, док је привредном друштву прибављена противправна имовинска корист у истом износу.

