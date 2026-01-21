Logo
Руски одговор на Старлинк стиже у 2026. години

Извор:

Б92

21.01.2026

10:03

Русија планира да током 2026. године започне серијску производњу домаће сателитске интернет мреже, која би требало да представља одговор на амерички Старлинк.

Према најавама, пројекат под називом "Рассвет" (Зора) подразумијева формирање велике констелације сателита у ниској Земљиној орбити, чији је циљ обезбјеђивање широкопојасног интернета на цијелој територији Русије, укључујући удаљене и тешко доступне регионе попут Сибира и Арктика.

У плану је и констелација сателита "Зорки", која ће омогућити израду дигиталних карата у реалном времену.

Планирано је да до 2027. године у орбити буде више од 300 сателита, док би систем првенствено био намијењен домаћем тржишту, државним институцијама, привреди и безбједносним структурама. Руске власти истичу да је пројекат дио шире стратегије технолошке независности и смањења ослањања на западне комуникационе системе.

Поред сателита за интернет комуникацију, Русија паралелно развија и друге орбиталне платформе, укључујући сателите за снимање Земље и навигацију, који би могли да се користе у аутономним возилима, логистици и беспилотним системима.

Иако руска мрежа по обиму неће моћи да се мјери са Старлинком, који већ располаже са неколико хиљада активних сателита, домаћи систем би требало да обезбиједи стабилну и сигурну везу унутар националних граница.

Први тестови опреме и инфраструктуре очекују се током сљедеће двије године, док би комерцијална употреба могла да почне крајем ове деценије

