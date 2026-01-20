Logo
Зашто Gmail тражи ваш број телефона? Ево шта да радите ако наиђете на проблеме

Курир

20.01.2026

10:50

Зашто Gmail тражи ваш број телефона? Ево шта да радите ако наиђете на проблеме
Фото: Pixabay

Google је лидер у увођењу сигурносних иновација, од напредних идентификационих функција на Андроиду 15 до аутоматских ажурирања Chrome прегледача.

Међутим, проблеми са опоравком Gmail налога могу бити фрустрирајуће компликовани, посебно за кориснике који су унијели број телефона, али га Google не прихвата када је најпотребније. Ево шта треба да знате о овој функцији и како да ријешите евентуалне проблеме.

Зашто уопште Gmail тражи ваш број телефона?

Ваш Google налог је кључ за приступ Gmail-u и осталим услугама. Хакерима је то драгоцјена мета, што чини додатне сигурносне кораке неопходним. Унос броја телефона омогућава:

  • Слање кода за приступ налогу ако сте закључани.
  • Блокирање неовлашћеног приступа вашем налогу.
  • Потврду власништва над налогом.
  • Обавјештавање о сумњивим активностима.

Google препоручује коришћење примарног броја телефона који може примати СМС поруке, који користите само ви и који вам је увијек при руци.

Како додати број телефона у Gmail налог?

Отворите свој Google налог и идите на подешавања личних података.

Пронађите опцију “Контакт информације” и изаберите “Телефон.”

Кликните на “Постави” и унесите број који желите да користите за опоравак и верификацију.

Неки корисници су наишли на проблем када њихов број није прихваћен за верификацију, често због сумњивих активности или ограничења броја налога повезаних са једним телефонским бројем.

Према Google подршци, рјешење је коришћење другог броја. “Можете употребити број телефона члана породице или пријатеља,” наводи Google. Међутим, ово може бити непрактично и изазвати додатне фрустрације.

Шта радити ако наиђете на проблем?

Провјерите унијети број: увјерите се да је број исправан и у формату који Google прихвата.

Пробајте други број: ако је могуће, користите број другог оператера или особе којој вјерујете.

Контактирајте Google подршку: корисници Google Оне сервиса могу добити приоритетну подршку путем ћаскања, телефонског позива или emaila.

Google тренутно развија нове опције које би могле олакшати корисницима рјешавање проблема са верификацијом и приступом подршци.

Додавање телефонског броја у Gmail налог повећава сигурност, али може изазвати проблеме ако функционише неправилно. Ако наиђете на потешкоће, покушајте наведене савјете и пратите Google-ova најновија ажурирања. Будите стрпљиви, јер побољшања у корисничкој подршци и верификацији стижу ускоро, преноси Курир.

