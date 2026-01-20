Двије бебе преминуле, 27 дјеце на кућном лијечењу након инцидента у вртићу

Извор:
Танјуг
20.01.2026
10:46
Коментари:0
Двадесет седам беба и малишана који су хоспитализовани након инцидента који се догодио у нелегалном вртићу у Јерусалиму, пуштени су на кућно лијечење.
Медицински центар “Шаре Цедек” саопштио је да су сва дјеца која су пуштена у добром здравственом стању, преноси Тајмс оф Израел.
Укупно 53 бебе и малишана примљено је јуче у болнице. За сада се не зна да ли се остала дјеца и даље лијече или су смјештена у друге здравствене установе у Јерусалиму.
У инциденту су преминуле двије бебе. Узрок смрти четворомјесечне Лее Головенциц и шестомјесечног Ахарона Каца још нису утврђени.
Двије његоватељице су приведене због сумње на изазивање смрти из нехата и немара.
На снимцима које је јуче емитовао Канал 12 видјело се да су бебе и мала дјеца спавала у ормарима и на душецима поред тоалета. Спасилачке службе су навеле да су бебе и мала дјеца спавала у ормарима, ходницима и купатилима.
Сајт Ynet пренио је да су малишани спавали једни преко других у плакарима и поред WC шоље у купатилу.
Додали су и да је клима-уређај радио на изузетно високој температури, што је описано као “животно угрожавајуће”.
Снимци које је емитовао Канал 13, такође, указују на озбиљну пренатрпаност простора.
Министарство образовања потврдило је да вртић није био регистрован и саопштило листу Марив да се, према прелиминарним процјенама, сматра да се ради о приватном вртићу који је радио у приватном стану без потребне дозволе.
