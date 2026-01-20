Logo
Large banner

Двије бебе преминуле, 27 дјеце на кућном лијечењу након инцидента у вртићу

Извор:

Танјуг

20.01.2026

10:46

Коментари:

0
Двије бебе преминуле, 27 дјеце на кућном лијечењу након инцидента у вртићу
Фото: Pixabay

Двадесет седам беба и малишана који су хоспитализовани након инцидента који се догодио у нелегалном вртићу у Јерусалиму, пуштени су на кућно лијечење.

Медицински центар “Шаре Цедек” саопштио је да су сва дјеца која су пуштена у добром здравственом стању, преноси Тајмс оф Израел.

policija hrvatska

Регион

На степеништу зграде пронађено тијело непознатог мушкарца

Укупно 53 бебе и малишана примљено је јуче у болнице. За сада се не зна да ли се остала дјеца и даље лијече или су смјештена у друге здравствене установе у Јерусалиму.

У инциденту су преминуле двије бебе. Узрок смрти четворомјесечне Лее Головенциц и шестомјесечног Ахарона Каца још нису утврђени.

Двије његоватељице су приведене због сумње на изазивање смрти из нехата и немара.

На снимцима које је јуче емитовао Канал 12 видјело се да су бебе и мала дјеца спавала у ормарима и на душецима поред тоалета. Спасилачке службе су навеле да су бебе и мала дјеца спавала у ормарима, ходницима и купатилима.

Сајт Ynet пренио је да су малишани спавали једни преко других у плакари­ма и поред WC шоље у купатилу.

Мирослав Мика Алексић

Србија

Адвокат открио шта ће се десити са судским поступком након смрти Мике Алексића

Додали су и да је клима-уређај радио на изузетно високој температури, што је описано као “животно угрожавајуће”.

Снимци које је емитовао Канал 13, такође, указују на озбиљну пренатрпаност простора.

Министарство образовања потврдило је да вртић није био регистрован и саопштило листу Марив да се, према прелиминарним процјенама, сматра да се ради о приватном вртићу који је радио у приватном стану без потребне дозволе.

Подијели:

Тагови:

djeca

vrtić

Jerusalim

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

horoskop astrologija

Занимљивости

Ова 4 знака у фебруару лебде од среће

3 ч

0
Клекнуо чим је изашао из мора: Полицајац запросио дјевојку послије пливања за Часни крст

Регион

Клекнуо чим је изашао из мора: Полицајац запросио дјевојку послије пливања за Часни крст

3 ч

0
Штап Светог Јована

Градови и општине

Недалеко од Бањалуке чува се штап Светог Јована

3 ч

0
Дјечак Нико (12) се бори за живот након напада ајкуле: Шчепала га за ноге, друг га једва извукао из воде

Свијет

Дјечак Нико (12) се бори за живот након напада ајкуле: Шчепала га за ноге, друг га једва извукао из воде

3 ч

0

Више из рубрике

Дјечак Нико (12) се бори за живот након напада ајкуле: Шчепала га за ноге, друг га једва извукао из воде

Свијет

Дјечак Нико (12) се бори за живот након напада ајкуле: Шчепала га за ноге, друг га једва извукао из воде

3 ч

0
Јак земљотрес погодио Грчку

Свијет

Јак земљотрес погодио Грчку

3 ч

0
Лавров: У току је игра „ко је јачи - тај је у праву“

Свијет

Лавров: У току је игра „ко је јачи - тај је у праву“

3 ч

0
Удовица Чарлија Кирка тражи брзо суђење оптуженом за његово убиство

Свијет

Удовица Чарлија Кирка тражи брзо суђење оптуженом за његово убиство

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

34

Пси луталице упали на имање и усмртили пола стада оваца

13

30

Трамп објавио фотомонтажу, забио америчку заставу на тло Гренланда

13

25

Бугарски предсједник поднио оставку на ту фукнцију

13

19

Захар о Гоци Лазаревић: "Нисам је препознао од ботокса"

13

16

Преминула пјевачица Бети Ђорђевић

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner