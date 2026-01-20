Лавров: У току је игра „ко је јачи - тај је у праву“

Извор:
Sputnjik
20.01.2026
09:39
Коментари:0
Почетак 2026. године „обориће све рекорде по утисцима“, изјавио је министар спољних послова Русије Сергеј Лавров на конференцији за новинаре посвећеној резултатима рада руске дипломатије у 2025. години.
„Оно што је обухватио први двадесетодневни период 2026. године, мислим да ће оборити све рекорде по утиску које је за собом оставила 2025. година“, истакао је Лавров.
Према ријечима руског министра, политика америчког лидера Доналда Трампа која се односи на самостално писање правила понашања на глобалној сцени је шок за Европу. Сва правила на свјетској сцени су прецртана, у току је игра „ко је јачи - тај је у праву“, објаснио је Лавров.
Говорећи о отмици предсједника Венецуеле Николаса Мадура, истакао да су САД грубо упале у Венецуелу и да пријете Куби и другим земљама Латинске Америке.
„Били смо свједоци невиђених догађаја: грубог оружаног упада Сједињених Америчких Држава у Венецуелуи, са десетинама погинулих и рањених, као и отмице и одвођења из земље легитимног предсједника Николаса Мадура заједно са његовом супругом. Истовремено посматрамо и пријетње упућене Куби, као и другим државама Латинске Америке и карипског региона“, изјавио је шеф руске дипломатије.
По његовим ријечима, циљ наношења стратешког пораза Русији и даље остаје у главама и плановима европских лидера. Русија не претендује ни на чија легитимна права и неће дозволити занемаривање својих законских права, поручио је шеф руске дипломатије.
„Циљ — наношење стратешког пораза нама — више се не изговара тако често, али по свим показатељима он и даље остаје у главама и плановима, прије свега европских лидера“, рекао је шеф руске дипломатије.
Лавров је, поводом антируских изјава немачког канцелара Фридриха Мерца, подсјетио на то до чега је у историји више пута доводила "самоувјереност њемачког руководства", пише Спутник.
