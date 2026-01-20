Малољетник ухапшен са 150 килограма дувана

Извор:
Црногорска полиција ухапсила је у мјесту Врањ, општина Тузи, седамнаестогодишњака, који је у возилу без регистарских ознака превозио 150 килограма дувана.
- Детаљним прегледом возила којим је малољетник управљао, полицијски службеници су пронашли 300 мањих папирних паковања у којима се налазио резани дуван, тежине око 150 килограма, упакован у 10 већих пластичних кеса и сакривен у рибарским мрежама - саопштила је Управа полиције.
Ухапшени ће данас, уз кривичну пријаву, бити приведен у Основно државно тужилаштво у Подгорици.
