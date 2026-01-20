Logo
Тајана у колима затекла смрзнуту жену како плаче, између ногу је држала бебу

20.01.2026

09:15

Фото: Pixabay

Права драма одиграла се у ноћи између суботе и недјеље, четири сата послије поноћи, испред КБЦ "Бежанијска коса", београдске болнице која нема ни гинекологију, ни породилиште. Таман кад је прошла гужва, сирена је све дигла на ноге у хитном пријему "Бежаније".

"Хитна помоћ је непосредно прије тога довела једног тешког пацијента, а са њима је и тата истрчао из кола и викао да се жена порађа. Ми смо истрчали испред одмах. У колима је била смрзнута жена, плакала је и тресла се а између ногу је држала бебу. Беба није плакала, била је хладна такође. Имали смо ургентну ситуацију, а након наших интервенција, беба је заплакла - каже специјалиста ургентне медицине Тајана Хајер која је помогла мајци и беби и додала:

"Није било одмах услова да из кола вадимо бебу и мајку. Напољу је тада било -7, тако да би то било погубно за њих. У колима смо пресјекли пупчану врпцу. Јесте скучен простор али смо сви били ту. Када су беба и мајка биле утопљене, довели смо их код нас на хитан пријем и ту смо наставили да гледамо параметре. Мајку и бебу смо након тога одвезли у породилиште."

ПД ПС БиХ

БиХ

Посланици данас одлучују о буџету

Додаје и да је осјећај био диван, те да су заједним снагама спасили бебу и мајку.

Директорка Марија Здравковић истакла је да је врло поносна на своје колеге:

"Ми смо најмањи КБЦ у Србији, немамо гинекологију, не порађамо жене. Овде труднице не долазе, али ово је трећи ванредни порођај, а постојимо 70 година. Сви су се фантастично снашли. Били смо уплашени за бебу јер је -2 степена било у колима. Беба и мајка су сада добро, у продилишту су. Нама је драго да смо показали да су у нашој земљи здравствени радници врло посвећени пацијентима."

(Курир)

