Logo
Large banner

Српски доручак од сада у групи 1 канцерогених намирница

Извор:

РТС

19.01.2026

17:08

Коментари:

0
Српски доручак од сада у групи 1 канцерогених намирница
Фото: AI generated

Прерађене месне намирнице нашле су се у највишој категорији канцерогености Светске здравствене организације.

  • Категорија 1 значи јасан научни доказ о повезаности са раком.
  • Дуготрајна и честа конзумација повећава ризик, посебно за рак дебелог цријева.
  • Умјереност, здрав стил живота и редовни скрининзи кључни су за превенцију.

Саламе, паштете, кобасице, виршле, кулен и чајна - свакодневни избор на трпези многих грађана - однедавно се налазе у категорији један канцерогених намирница Свјетске здравствене организације. То је иста група у којој су цигарете, арсен и азбест. Гост Дневника на РТС-у, био је проф. др Миљан Ћеранић, колопроктолог и начелник Центра за минимално инвазивну хирургију Ургентног центра. Нагласио је да је важно разумети шта заправо значи ова класификација.

Мирослав Мика Алексић

Здравље

Ово су симптоми болести од које је умро Мика Алексић

Класификација коју је објавила СЗО, значи да постоји коначан научни консензус да је дуготрајна конзумација ових производа повезана са појавом карцинома, посебно рака дебелог цријева.

"Свјетска здравствена организација је коначно потврдила да су месне прерађевине канцерогене. Ипак, то не значи да је ризик исти као код цигарета или азбеста. Није исто ако неко поједе парче прерађевине и ако попуши кутију цигарета", објаснио је др Ћеранић.

Адитиви, со и стил живота

Према његовим ријечима, кључни проблем нису само сами производи, већ и оно што се у њима налази.

"Када говоримо о нитритима, нитратима, адитивима, великим количинама соли, све то угрожава здравље", истакао је др Ћеранић.

Ана Ускова

Свијет

Ана се прекрстила и скочила у воду на Богојављење, а онда хорор: Дјеца вриште док нестаје под ледом

Професор је додао и да студије које говоре о повећаном ризику, морају да се тумаче пажљиво.

"Није исто два шнита шунке једног, другог или трећег квалитета. Зато је врло упитно колико је таква студија прецизна када је ријеч о квалитету меса и количини додатака".

Ипак, чињеница је да се рак дебелог цријева све чешће јавља код млађих људи. Док је раније био карактеристичан за особе старије од 50 година, данас се биљежи пораст обољелих у групи од 30 до 50 година. У Великој Британији, на примјер, забиљежено је чак 75 одсто више случајева у млађој популацији у односу на деведесете године.

kristijano ronaldo tanjug ap Scott Heppell

Фудбал

Роналдо добио спор против Јувентуса, узеће им милионе

"Дуготрајна конзумација прерађевина, смањена физичка активност и стрес, све заједно доводи до нове категорије обољелих", упозорио је др Ћеранић.

Скрининг и рана дијагностика

У Србији се годишње региструје око 2.000 нових случајева карцинома дебелог цријева. Стручњаци зато апелују на редовне превентивне прегледе.

zarko lausevic1

Сцена

Урна Жарка Лаушевића изнијета из Србије

"Скрининг подразумијева тестове на окултно крварење - такозване ФОБ тестове - код особа које немају симптоме. Ако је тест три пута позитиван, онда се пацијент упућује на колоноскопију", рекао је др Ћеранић и додао да је колоноскопија "златни стандард за дијагностику".

Стандардна препорука је да се са скринингом почне после 50. године, док су у Сједињеним Државама границу већ помјерили на 45.

"Ако неко у породици има карцином дебелог цријева, онда се са контролама креће и раније", нагласио је професор.

средство за дезинфекцију

Здравље

ЕУ тражи забрану средстава за дезинфекцију: Садрже канцерогене материје

Посебно је упозорио да свака појава крви у столици, анемије или проблема са пражњењем захтјева хитну дијагностику.

"Ако вам дође пацијент од 35 година и пожали се на крв у столици, обавезно га треба упутити на преглед".

Заједнички рад до бољих резултата

Др Ћеранић је истакао да је лечење карцинома дебелог црева мултидисциплинарни процес.

"Хирургија, хемиотерапија, зрачна терапија, све мора бити повезано да бисмо постигли добре резултате, упоредиве са западним земљама", рекао је.

У том циљу, Удружење ендоскопских хирурга, чији је он предсједник, организује курсеве и обуке за лекаре различитих специјалности.

kuhinja кухиња

Савјети

Један уређај у кухињи је прави "тихи убица" и испушта канцерогене материје

"Хоћемо да радимо сви заједно - хирурзи, онколози, радиолози и радиотерапеути. Такав вид едукације може значајно да побољша резултате лијечења", закључио је проф. др Миљан Ћеранић.

Иако је порука СЗО јасна, љекари подсјећају да паника није рјешење. Умјереност у исхрани, више физичке активности и редовни превентивни прегледи остају најбоља одбрана од болести.

(РТС)

Подијели:

Тагови:

pašteta

Kancerogeno

kobasice

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Узбуна у бх. општини због канцерогеног материјала

Градови и општине

Узбуна у бх. општини због канцерогеног материјала

6 мј

0
Овај уређај испушта канцерогене материје чак и када се не користи: Избаците га из куће на вријеме

Савјети

Овај уређај испушта канцерогене материје чак и када се не користи: Избаците га из куће на вријеме

10 мј

0
У смоквама из Турске пронађене канцерогене гљивице

Економија

У смоквама из Турске пронађене канцерогене гљивице

1 год

0
Мушкарци опрез! У овим кондомима су пронађене канцерогене супстанце - изазивају рак тестиса и бубрега

Друштво

Мушкарци опрез! У овим кондомима су пронађене канцерогене супстанце - изазивају рак тестиса и бубрега

1 год

0

Више из рубрике

Маска вирус прехлада жена болест

Здравље

Расте број обољелих: Пуне чекаонице пацијената са маскама

7 ч

0
Скривени отвор у срцу може да промакне: Шта је балон тест и коме се препоручује?

Здравље

Скривени отвор у срцу може да промакне: Шта је балон тест и коме се препоручује?

7 ч

0
Два момка трче по снијегу

Здравље

Трчање по хладном времену може бити пријатније него љети: Ево због чега

8 ч

0
Дјевојка у празничној депресији

Здравље

Данас је најдепресивнији дан у години: Овај понедјељак је критичан због више разлога

9 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

59

Побједа Студентског центра у Лакташима

19

49

Србија подбацила против Аустрије, све очи упрте у Шпанију

19

38

Хоће ли Уставни суд расправљати о уставности Владе која више није на снази?

19

35

Андреј Лучић први допливао до Часног крста у Требишњици

19

24

Глумци дијеле прекрижену објаву о Мики Алексићу, Анђелка Прпић урадила исто

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner