Ана се прекрстила и скочила у воду на Богојављење, а онда хорор: Дјеца вриште док нестаје под ледом

Адвокат из Русије, мајка двоје дјеце, погинула је кад је скочила у рупу направљену у залеђеној ријеци како би обиљежила Богојављење. Потресан снимак њеног скока у ледену воду поново се шири интернетом.
Ана Ускова (40) снимљена је прошле године како се крсти па скаче у воду у залеђеној ријеци Оредеж код села Вајра, источно од Санкт Петербурга, да би потом нестала, пренио је "Дејли мејл", наводећи да ју је однијела снажна струја од око три метра по секунди.
На узнемирујућем снимку чује се како њена дјеца вриште док њихов отац Јури (50) ускаче у рупу како би пронашао несрећну жену. Нажалост, није успио да је спаси.
Ускова, адвокат из Санкт Петербурга, планирала је да ускочи у ледену воду како би обележила православни хришћански празник Богојављење, а ову традицију годишње прате стотине хиљада руских вјерника. Док неки учествују у групном пливању за часни крст, други одлазе сами да се окупају.
"Дејли мејл" наводи да је у вријеме кад је Ускова ускочила у воду температура ваздуха била око минус пет степени и да је исјечена рупа у дебелом леду. Ускова је носила једнодјелни, црни купаћи костим и прекрстила се прије него што је скочила на ноге у воду.
Човјек који је ископао рупу стајао је поред ње док је Ускова скакала, да би који тренутак касније позвао у помоћ кад је видео да не израња. Деца несрећне Рускиње, дјевојчица (14) и дечак (10) почела су да вриште кад су видјела да нема њихове мајке.
"Ово је веома добра породица. Њен син долази код мене на пливање и успјешан је", рекла је за “Комсомолскаја правду” Анастасија Луника, инструктор пливања.
"Тог дана ме Јури позвао у сузама, плакао је преко телефона. Кратко је говорио о трагедији која је погодила породицу. Рекао је да његов син привремено неће да долази на часове пливања, али да ће наставити касније. Његова мајка је отишла испод воде њему испред очију. Запитала сам Јурија да ли треба помоћ, рекао је да не треба. Плакао је много", додала је Луника.
Александер Зујев, шеф спасилачке службе ВОСВОД рекао је да је Ускова отишла да скочи на мјесту на којем нема спасиоца нити доброг освјетљења у "неприкладној рупи у леду". Услед замаха скока се нашла под ледом и није могла да се врати.
"Просто ју је однијела струја. Ово је једна од најопаснијих река у региону Лењинграда и људи се утапају у њој сваке године, чак и љети", рекао је.
