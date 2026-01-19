Данска одговара Трампу, шаљу војску

Извор:
Аваз
19.01.2026
16:35
Коментари:0
Већи број данских војника, описан као "значајан допринос", требао би вечерас стићи у Кангерлусак на Гренланду. Ту информацију данске оружане снаге потврдиле су за данску телевизију ТВ 2.
Како преноси ТВ 2, с том групом на Гренланд ће допутовати и командант данске копнене војске Петер Бојсен (Peter Boysen).
Пристигли војници учествоваће у јачању контингента данских снага који се тренутно распоређује на Гренланду.
Раније је командант Арктичке команде Сорен Андерсен (Søren Andersen) изјавио да је у Нуук већ стигло око 100 данских војника, док је сличан број распоређен и у Кангерлусаку.
На тој локацији требали би започети војну вјежбу под називом "Арктик Ендуранс", која је убрзана и додатно појачана након недавних пријетњи америчког предсједника Доналда Трампа. Трамп је у више наврата изјавио да жели припојити Гренланд Сједињеним Америчким Државама.
