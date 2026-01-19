Logo
Данска одговара Трампу, шаљу војску

Аваз

19.01.2026

16:35

0
Данска одговара Трампу, шаљу војску
Фото: Tanjug/AP Photo/Evan Vucci

Већи број данских војника, описан као "значајан допринос", требао би вечерас стићи у Кангерлусак на Гренланду. Ту информацију данске оружане снаге потврдиле су за данску телевизију ТВ 2.

Како преноси ТВ 2, с том групом на Гренланд ће допутовати и командант данске копнене војске Петер Бојсен (Peter Boysen).

Пристигли војници учествоваће у јачању контингента данских снага који се тренутно распоређује на Гренланду.

Раније је командант Арктичке команде Сорен Андерсен (Søren Andersen) изјавио да је у Нуук већ стигло око 100 данских војника, док је сличан број распоређен и у Кангерлусаку.

На тој локацији требали би започети војну вјежбу под називом "Арктик Ендуранс", која је убрзана и додатно појачана након недавних пријетњи америчког предсједника Доналда Трампа. Трамп је у више наврата изјавио да жели припојити Гренланд Сједињеним Америчким Државама.

Danska

Grenland

Америка

vojska

