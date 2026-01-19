Трамп: Европа да се фокусира на рат са Русијом и Украјином, не на Гренланд

Извор:
СРНА
19.01.2026
17:37
Предсједник САД Доналд Трамп одбио је данас да открије планове и детаље у вези са евентуалним преузимањем контроле над Гренландом, додајући да ће "100 одсто" увести царине европским земљама уколико не дође до договора око острва у саставу Данске, уз поруку Европи да треба да се фокусира на рат са Русијом и Украјином, а не на Гренланд.
На питање НБЦ њуза да ли би употребио силу да заузме Гренланд, Трамп је кратко одговорио: "Немам коментар".
Амерички предсједник је критиковао европске лидере који су се противили његовим плановима да прибави Гренланд, који, како каже, служи за заштиту националне безбједности САД од спољашњих претњи.
- Европа би требало да се фокусира на рат са Русијом и Украјином, јер, искрено, види се шта су тиме постигли. То је оно на шта Европа треба да се усмјери, а не на Гренланд - рекао је Трамп.
- Хоћу 100 одсто - истакао је Трамп у одговору на питање да ли ће спровести планове о увођењу царина европским земљама уколико се не постигне договор о Гренланду.
На крају, Трамп је одбацио идеју да Норвешка нема утицаја на додјелу Нобелове награде за мир и да одлука у потпуности зависи од комитета.
- Норвешка то у потпуности контролише упркос ономе што тврде - рекао је амерички предсједник, додајући да "Норвешка воли да каже да нема ништа с тим, али заправо има све".
Предсједник САД је, такође, истакао да је кроз своје мировне напоре зауставио осам ратова и спасио многе животе, што је, по његовом мишљењу, "већа награда" од Нобелове.
- Нобелова награда ме не занима - закључио је Трамп.
