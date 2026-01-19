Logo
Трамп: Европа да се фокусира на рат са Русијом и Украјином, не на Гренланд

Извор:

СРНА

19.01.2026

17:37

Коментари:

0
Фото: Tanjug/AP/Julia Demaree Nikhinson

Предсједник САД Доналд Трамп одбио је данас да открије планове и детаље у вези са евентуалним преузимањем контроле над Гренландом, додајући да ће "100 одсто" увести царине европским земљама уколико не дође до договора око острва у саставу Данске, уз поруку Европи да треба да се фокусира на рат са Русијом и Украјином, а не на Гренланд.

На питање НБЦ њуза да ли би употребио силу да заузме Гренланд, Трамп је кратко одговорио: "Немам коментар".

Амерички предсједник је критиковао европске лидере који су се противили његовим плановима да прибави Гренланд, који, како каже, служи за заштиту националне безбједности САД од спољашњих претњи.

eu evropska unija

Свијет

"Двије Европе" пред Трампом: Раздор ЕУ због Греналнда

- Европа би требало да се фокусира на рат са Русијом и Украјином, јер, искрено, види се шта су тиме постигли. То је оно на шта Европа треба да се усмјери, а не на Гренланд - рекао је Трамп.

- Хоћу 100 одсто - истакао је Трамп у одговору на питање да ли ће спровести планове о увођењу царина европским земљама уколико се не постигне договор о Гренланду.

На крају, Трамп је одбацио идеју да Норвешка нема утицаја на додјелу Нобелове награде за мир и да одлука у потпуности зависи од комитета.

Доналд Трамп

Свијет

Данска одговара Трампу, шаљу војску

- Норвешка то у потпуности контролише упркос ономе што тврде - рекао је амерички предсједник, додајући да "Норвешка воли да каже да нема ништа с тим, али заправо има све".

Предсједник САД је, такође, истакао да је кроз своје мировне напоре зауставио осам ратова и спасио многе животе, што је, по његовом мишљењу, "већа награда" од Нобелове.

- Нобелова награда ме не занима - закључио је Трамп.

