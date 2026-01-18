Logo
Расмусен: Покушавамо да убиједимо Трампа да одустане од преузимања Гренланда

Извор:

СРНА

18.01.2026

18:42

Расмусен: Покушавамо да убиједимо Трампа да одустане од преузимања Гренланда
Фото: Tanjug/AP Photo/Evgeniy Maloletka

Дански министар спољних послова Ларс Локе Расмусен изјавио је данас да Копенхаген покушава да убиједи америчког предсједника Доналда Трампа да одустане од идеје да Сједињене Државе преузму Гренланд.

Расмусен је, након разговора са норвешким колегом Еспеном Бартом Ајдом у Ослу, рекао новинарима да Данска, упркос пријетњама америчког предсједника, жели да настави да тражи дипломатско рјешење.

Свијет

Пратио бившу супругу преко 200 километара, кћеркама говорио да ће им убити мајку

Он је оцијенио да је Трампова одлука о увођењу царина европским савезницима у НАТО-у "веома парадоксална", наводећи као примјер недавну безбједносну операцију којом су Данска и њени партнери "показали посвећеност заштити арктичког региона".

Шеф данске дипломатије је истакао да савезници морају да дјелују на више колосијека, те нагласио да тежи конструктивном дијалогу са САД, преноси Би-Би-Си.

Он је навео да је такав дијалог започет током његове посјете Вашингтону прошле седмице, те поручио да ће Данска остати на том путу, осим ако САД не одлуче другачије.

Регион

Жена у мљевеном месу нашла необичне комаде: ''Морам ли пуњене паприке бацити у смеће?''

Расмусен је додао да је током сусрета са америчким потпредсједником Џеј Ди Венсом и државним секретаром Марком Рубиом договорено формирање радне групе на високом нивоу, чији је циљ да се испита могућност проналажења заједничког рјешења.

