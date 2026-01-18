Расмусен: Покушавамо да убиједимо Трампа да одустане од преузимања Гренланда

Извор:
СРНА
18.01.2026
18:42
Дански министар спољних послова Ларс Локе Расмусен изјавио је данас да Копенхаген покушава да убиједи америчког предсједника Доналда Трампа да одустане од идеје да Сједињене Државе преузму Гренланд.
Расмусен је, након разговора са норвешким колегом Еспеном Бартом Ајдом у Ослу, рекао новинарима да Данска, упркос пријетњама америчког предсједника, жели да настави да тражи дипломатско рјешење.
Он је оцијенио да је Трампова одлука о увођењу царина европским савезницима у НАТО-у "веома парадоксална", наводећи као примјер недавну безбједносну операцију којом су Данска и њени партнери "показали посвећеност заштити арктичког региона".
Шеф данске дипломатије је истакао да савезници морају да дјелују на више колосијека, те нагласио да тежи конструктивном дијалогу са САД, преноси Би-Би-Си.
Он је навео да је такав дијалог започет током његове посјете Вашингтону прошле седмице, те поручио да ће Данска остати на том путу, осим ако САД не одлуче другачије.
Расмусен је додао да је током сусрета са америчким потпредсједником Џеј Ди Венсом и државним секретаром Марком Рубиом договорено формирање радне групе на високом нивоу, чији је циљ да се испита могућност проналажења заједничког рјешења.
