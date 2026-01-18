Logo
Потписан споразум о прекиду ватре

Извор:

Sputnjik

18.01.2026

17:50

Потписан споразум о прекиду ватре
Фото: Танјуг/АП

Председник Сирије у прелазном периоду Ахмед ел Шара потписао је споразум о прекиду ватре са курдским формацијама, односно Сиријским демократским снагама (СДФ) и њиховој пуној интеграцији у сиријску војску.

Споразум укључује:

- Свеобухватан и тренутан прекид ватре на свим фронтовима и контакт-линији између снага сиријске владе и Сиријских демократских снага, паралелно са повлачењем свих војних формација СДФ-а из подручја источно од реке Еуфрат као прелиминарни корак ка прераспоређивању.

- Непосредну и потпуну административну и војну предају провинција Деир ел Зор и Рака сиријској влади.

- Интеграцију свих цивилних институција у провинцији Хасака у сиријске државне институције и административне структуре.

- Сиријска влада ће преузети контролу над свим граничним прелазима и нафтним и гасним пољима у региону, а њихову заштиту ће обезбијеђивати редовне трупе како би се осигурао повратак ресурса сиријској држави.

- Руководство СДФ-а обавезује се да неће укључивати припаднике бившег режима у своје редове и да ће доставити спискове бивших официра режима који се налазе на сјевероистоку Сирије.

- Град Ајн ел Араб/Кобани мора бити очишћен од сваког значајнијег војног присуства и морају се формирати безбједносне снаге састављене од становника града.

- Администрација одговорна за затворенике и логоре ДАЕШ-а, као и снаге одговорне за чување ових објеката, интегрисане су у сиријску владу како би сиријска влада преузела пуну правну и безбедносну одговорност за њих.

- Списак кандидата који је поднело руководство СДФ-а одобрен је за именовање на високе војне, безбједносне и цивилне позиције у централној влади како би се осигурало национално партнерство. Сиријске демократске снаге обавезале су се да ће протјерати све несиријске лидере и чланове Радничке партије Курдистана (ПКК) са територије Сиријске Арапске Републике.

- Сиријска држава обавезала се да ће наставити борбу против тероризма (ДАЕШ-а) као активни члан међународне коалиције у тијесној координацији са Сједињеним Америчким Државама.

Sirija

прекид ватре

Kurdi

