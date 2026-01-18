Убијеног предсједника општине жена варала с другом

Извор:
Туга и шок обузели су село Литовуни у општини Макринија, Аитолокарнанија, након убиства предсједника општине Костаса Александриса (51), које је наводно починио његов бивши пријатељ.
Према свједочењима мјештана, Александрис и 45-годишњи осумњичени били су некада нераздвојни пријатељи, а трагедија се, према свему судећи, развила након што је предсједникова супруга имала аферу са осумњиченим и напустила мужа на око годину дана.
Касније се вратила Александрису, што је, како наводе мјештани, додатно нарушило односе између двојице мушкараца.
"Сам је носио свој крст", рекли су мјештани, описујући предсједника као човјека који је покушавао да сачува породицу и мир у заједници.
Међутим, напетости између њега и осумњиченог биле су очигледне, са честим сукобима и пријетњама у селу.
Према прелиминарним подацима истраге, осумњичени је поставио засједу жртви и док је Александрис пролазио у свом аутомобилу, пуцао у њега три пута. Возило је потом завршило на оближњем пољу, а жртва је пронађена лицем надоље на сувозачком седишту. У аутомобилу је пронађена и сачмара, док су гелере истражитељи пронашли и у предњем и у задњем дијелу возила.
Након убиства, осумњичени је контактирао власти и предао се, наводно изјавивши: "Дођите по мене из куће, ја сам га убио".
Такође је предао и оружје коришћено у злочину.
Полиција истражује све околности догађаја, укључујући мотив и тврдње осумњиченог који је навео да је дјеловао у самоодбрани, тврдећи да је видио жртву како показује на њега из аутомобила, због чега се уплашио и први ударио.
Супруга жртве, неспособна да се носи са трагедијом, напустила је село и тренутно живи код рођака. Мјештани истичу да је убиство изазвало велику тугу и невјерицу у заједници.
Осумњичени ће ускоро бити изведен пред суд у Месолонгију, гдје ће бити позван на одговорност за дјело које је потресло цијело село, преноси "Телеграф".
