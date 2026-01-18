Logo
Инцидент у центру града: Пијан и дрогиран уништавао аутомобиле, па покосио и једног мушкарца

Телеграф

18.01.2026

15:40

Инцидент у центру града: Пијан и дрогиран уништавао аутомобиле, па покосио и једног мушкарца
Синоћ око поноћи, у строгом центру Београда, у близини Трга Републике, дошло је до озбиљног инцидента када је један мушкарац насилно управљао возилом, по свему судећи под утицајем алкохола и психоактивних супстанци.

Према првим информацијама, он се намјерно залијетао и ударао у аутомобиле, а том приликом је оборио и једног младића, који је прелазио улицу код кружног тока у близини Трга Републике. Повријеђени младић је приватним аутомобилом превезен у Ургентни центар, гдје му је указана љекарска помоћ.

Република Српска

Преминуо генерал Марко Лугоња

На лице мјеста убрзо су стигли припадници полиције, који су обезбиједили подручје и започели увиђај.

Београд

opasna vožnja

povrijeđen mladić

