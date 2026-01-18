Инцидент у центру града: Пијан и дрогиран уништавао аутомобиле, па покосио и једног мушкарца

Извор:
Телеграф
18.01.2026
15:40
Коментари:0
Синоћ око поноћи, у строгом центру Београда, у близини Трга Републике, дошло је до озбиљног инцидента када је један мушкарац насилно управљао возилом, по свему судећи под утицајем алкохола и психоактивних супстанци.
Према првим информацијама, он се намјерно залијетао и ударао у аутомобиле, а том приликом је оборио и једног младића, који је прелазио улицу код кружног тока у близини Трга Републике. Повријеђени младић је приватним аутомобилом превезен у Ургентни центар, гдје му је указана љекарска помоћ.
Република Српска
Преминуо генерал Марко Лугоња
На лице мјеста убрзо су стигли припадници полиције, који су обезбиједили подручје и започели увиђај.
Хроника
1 ч0
Хроника
2 ч0
Хроника
4 ч0
Хроника
4 ч0
Најновије
Најчитаније
16
56
16
55
16
45
16
42
16
41
Тренутно на програму