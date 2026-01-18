Хорор на пумпи: Радница уочила мушкарца који непомично сједи на аутомобилу, ''заледила'' се од призора

Извор:
Телеграф
18.01.2026
15:13
Коментари:0
Беживотно тијело мушкарца, старог око 45 година пронађено је данас на паркингу једне бензинске пумпе у Београду. Тијело је затечено у паркираном аутомобилу, а засад је нејасан узрок смрти.
Према првим информацијама Телеграфа, радница бензинске пумпе уочила је да мушкарац непомично сједи у возилу, након чега је обавијестила надлежне службе. На лице мјеста убрзо су стигли припадници полиције и Хитне помоћи, који су могли само да констатују смрт.
Свијет
Осам држава којима је Трамп запријетио објавило заједничку изјаву
Полиција је обавила увиђај, а околности под којима је дошло до смрти за сада нису познате. Истрага је у току.
Република Српска
1 ч0
Градови и општине
1 ч0
Друштво
2 ч0
Република Српска
2 ч4
Најновије
Најчитаније
16
56
16
55
16
45
16
42
16
41
Тренутно на програму