Logo
Large banner

Хорор на пумпи: Радница уочила мушкарца који непомично сједи на аутомобилу, ''заледила'' се од призора

Извор:

Телеграф

18.01.2026

15:13

Коментари:

0
Хорор на пумпи: Радница уочила мушкарца који непомично сједи на аутомобилу, ''заледила'' се од призора
Фото: Танјуг/АП

Беживотно тијело мушкарца, старог око 45 година пронађено је данас на паркингу једне бензинске пумпе у Београду. Тијело је затечено у паркираном аутомобилу, а засад је нејасан узрок смрти.

Према првим информацијама Телеграфа, радница бензинске пумпе уочила је да мушкарац непомично сједи у возилу, након чега је обавијестила надлежне службе. На лице мјеста убрзо су стигли припадници полиције и Хитне помоћи, који су могли само да констатују смрт.

grenland

Свијет

Осам држава којима је Трамп запријетио објавило заједничку изјаву

Полиција је обавила увиђај, а околности под којима је дошло до смрти за сада нису познате. Истрага је у току.

Подијели:

Тагови:

пронађено тијело

benzinska pumpa

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Народна скупштина данас одлучује о новој Влади

Република Српска

Народна скупштина данас одлучује о новој Влади

1 ч

0
Александар Радојичић први допливао до Часног крста у Рибнику

Градови и општине

Александар Радојичић први допливао до Часног крста у Рибнику

1 ч

0
Вечерас тачно у поноћ погледајте у небо: Сутра славимо Богојављење и поздрављамо се овим ријечима

Друштво

Вечерас тачно у поноћ погледајте у небо: Сутра славимо Богојављење и поздрављамо се овим ријечима

2 ч

0
Додик: Европа данас живи посљедице својих пређашњих одлука

Република Српска

Додик: Европа данас живи посљедице својих пређашњих одлука

2 ч

4

Више из рубрике

Аутомобилом покосио бициклисту, па побјегао са мјеста несреће

Хроника

Аутомобилом покосио бициклисту, па побјегао са мјеста несреће

2 ч

0
У породичној кући пронађено тијело младића

Хроника

У породичној кући пронађено тијело младића

4 ч

0
Незгода у Сарајеву: Аутом ударила жену

Хроника

Незгода у Сарајеву: Аутом ударила жену

4 ч

0
Несрећа у Козарској Дубици: Мушкарац погинуо након пада са трактора

Хроника

Несрећа у Козарској Дубици: Мушкарац погинуо након пада са трактора

22 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

56

Цвијановић: Институције стабилне, подржавам избор нове Владе

16

55

Намирнице које природно лијече несаницу: Уврстите их у исхрану

16

45

Митрополит Јоаникије: Крштење Христово да обнови наше заједништво, братску љубав и слогу

16

42

Сијарто: Трамп позвао Орбана у Одбор за мир за појас Газе

16

41

Прочитајте биографије свих министара у новој Влади

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner