Додик: Европа данас живи посљедице својих пређашњих одлука

18.01.2026

14:46

Додик: Европа данас живи посљедице својих пређашњих одлука
Фото: АТВ

Европа данас живи посљедице својих пређашњих одлука. Они који су се оглушивали о све норме и вриједности, они који су кршили деценијама поштована правила, данас су се сјетили принципа, рекао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.

"Смијешно је и цинично да управо европске елите данас држе лекције о "међународном праву", "суверенитету", и када знамо шта су радиле у бившој Југославији", навео је Додик.

Навео је да исто то "право" Европа годинама гази и у БиХ, кроз сталне покушаје подривања и развлашћивања Републике Српске и кршења Дејтонског мировног споразума.

Саво Минић

Република Српска

Минић: Позитиван замах Владе Српске неће бити прекинут вјештачким кризама

"Лако им је било да се играју правилима док је сила била у њиховим рукама, уз америчку заштиту. Данас када је предсједник САД Доналд Трамп прокламовао идеју "Америка на првом мјесту", када се одлуке не доносе у европским кабинетима, одједном би да се позивају на међународно право - управо оно које су први и небројено пута погазили", навео је Додик на Иксу.

