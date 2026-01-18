Додик: Европа данас живи посљедице својих пређашњих одлука

18.01.2026
14:46
Коментари:4
Европа данас живи посљедице својих пређашњих одлука. Они који су се оглушивали о све норме и вриједности, они који су кршили деценијама поштована правила, данас су се сјетили принципа, рекао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.
"Смијешно је и цинично да управо европске елите данас држе лекције о "међународном праву", "суверенитету", и када знамо шта су радиле у бившој Југославији", навео је Додик.
Навео је да исто то "право" Европа годинама гази и у БиХ, кроз сталне покушаје подривања и развлашћивања Републике Српске и кршења Дејтонског мировног споразума.
Република Српска
"Лако им је било да се играју правилима док је сила била у њиховим рукама, уз америчку заштиту. Данас када је предсједник САД Доналд Трамп прокламовао идеју "Америка на првом мјесту", када се одлуке не доносе у европским кабинетима, одједном би да се позивају на међународно право - управо оно које су први и небројено пута погазили", навео је Додик на Иксу.
