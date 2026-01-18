Минић: Позитиван замах Владе Српске неће бити прекинут вјештачким кризама

Извор:
СРНА
18.01.2026
11:48
Коментари:1
Премијер Републике Српске Саво Минић поручио је да је недопустиво да позитиван замах Владе буде прекинут вјештачким кризама и да је одлучио да поднесе оставку као чин одговорности, а с циљем политичке стабилности и континуитета власти.
Минић је на посебној сједници Народне скупштине Републике Српске истакао да ће овом одлуком додатно бити ојачана Српска, која ће бити отпорнија на сваки вид притиска.
Он је додао да овим чином не мијења курс Владе, а да је приоритет јачање способности Српске да брани своје надлежности предвиђене Дејтонским мировним споразумом.
"Недопустиво је да позитиван замах Владе буде прекинут вјештачким кризама. Зато смо донијели одлуку којом ћемо додатно ојачати Републику Српску, која ће бити отпорнија на сваки вид притиска. Желим јасно рећи народу Српске да ради свега овог, у складу са Уставом, подносим оставку на функцију предсједника Владе", рекао је Минић.
Он је навео да је протекла година за Републику Српску била испуњена тешким изазовима, да је то била једна од најтежих година од потписивања Дејтонског мировног споразума.
Република Српска
Посланици НСРС усвојили оставку Саве Минића
"Суочавали смо се са политичким притисцима. Циљ је био умањење суштине државности Републике Српске. Међутим, Српска је изашла стабилнија и јача и показала јединство. У немогућим околностима остали смо неокрњени, а једини правни оквир за БиХ јесте Дејтонски устав", нагласио је Минић.
Он је додао да се изазовна времена настављају и у овој години али да неће бити дозвољено да други диктирају будућност.
"Зато јачамо институције Српске и капацитете да суверено можемо доносити одговорност. Радићемо на унапређењу Српске, јер је то наше трајно опредјељење. Други нису планирали да постоји Српска, али смо зато ми планирали да постоји", рекао је Минић.
Он је нагласио да је Република Српска окренута будућности и да жели развој, стабилност и инвестиције.
"Неће бити смањења примања у Српској, а подсјећам да смо усвојили низ прописа који значе више плате, али и сигурност за пензионере, борце и младе. Покренули смо и стратешке пројекте и оваквим путем настављамо", каже Минић.
Након што је усвојена Минићева оставка, окончана је посебна сједница Народне скупштине Републике Српске.
Најновије
Најчитаније
16
56
16
55
16
45
16
42
16
41
Тренутно на програму