Ковачевић: Српска повлачи одговорне потезе

Извор:
РТРС
18.01.2026
10:15
Коментари:2
Република Српска вуче одговорне потезе како би сачувала своју институционалну стабилност и своје право да сама доноси кључне одлуке, поручио је данас портпарол СНСД-а Радован Ковачевић.
"Битно је да људи у Републици Српској разумију да је постојао озбиљан план напада на Српску који је осмислио бивши амерички амбасадор Мајкл Марфи, а који су уз њега спроводили Кристијан Шмит, политичко Сарајево и опозиција из Републике Српске као уиграна коалиција која је имала само један циљ да сруши институције Српске", указао је Ковачевић.
Он је навео да је након одласка Марфија и пораза администрације бившег америчког предсједника Џозефа Бајдена, која више нема никакав утицај на политику, Шмит наставио да спроводи тај план, који се сада налази у свом завршном чину.
"Међутим, ми ћемо данас да завршимо са тим и да се апсолутно успјешно одупремо том плану", поручио је Ковачевић.
Он је указао да је први корак тог напада био напад на Милорада Додика, који изабрао Републику Српску умјесто воље неког неизабраног странца и због тога био изложен срамном правосудном прогону, срамно пресуђен и на крају му је Централна изборна комисија БиХ одузела мандат предсједника Републике који је добио на слободним и демократским изборима од српског народа и Српске.
"Други корак тог напада је био оно чему су се надали да ми из СНСД-а, из владајуће коалиције, уопште нећемо да учествујемо на нелегалним пријевременим изборима за предсједника Српске, да ће они из опозиције изаћи сами на изборе, узурпирати позицију предсједника Републике и затим распустити Народну скупштину Републике Српске", рекао је Ковачевић.
На крају бисмо, каже Ковачевић дошли до одлуке антисрпског Уставног суда БиХ да Влада Републике Српске нема легитимитети.
Стевандић: Потез бијелим фигурама
Он је истакао да је ријеч о удару на Републику Српску и српски конститутивни народ, којем желе да одузму право да сам бира своје представнике и да Шмит наметне представнике опозиције.
"Свему томе се супротстављамо и одупиремо тиме што ће се јасно и 8. фебруара потврдити већ добијена побједа Синише Карана и тиме што ће Саво Минић бити реизабран за предсједника Владе Републике Српске", рекао је Ковачевић.
Говорећи о новој влади Српске чији је састав јуче представио Минић, Ковачевић је рекао да су то људи који ће моћи на најбољи начин да одговоре задацима који је потребно урадити у наредном периоду.
"Нови министри су представници шире заједнице Републике Српске и најбољи у оним пословима које треба да обављају", рекао је Ковачевић и додао да је највећи број министара замијењено из квоте СНСД-а и на два мјеста долазе нестраначки људи - Радан Остојић и Драга Мастиловић.
Ковачевић је у име СНСД-а захвалио људима који су до сада били у Влади Српске, истичући да настављају заједно да раде све оно што је потребно да би Република Српска сваким даном била боље мјесто за живот сваког човјека.
"Додат ћемо стабилизовати Републику Српску, чека нас година које ће бити успјешна за Српску. Ми живимо у таквом окружење у којем наше прве комшије желе да нестанемо. Ми њима желимо све добро и нека знају да се Српска трајна категорија и да ће бити све боље мјесто за живот", рекао је Ковачевић.
