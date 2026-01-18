Данас двије посебне сједнице НСРС

18.01.2026
08:01
Коментари:3
У Бањалуци ће данас бити одржане двије посебне седнице Народне скупштине Републике Српске - прва о усвајању оставке предсједника Владе Саве Минића, а друга о новом саставу Владе.
По окончању прве посебне сједнице, требало би да засједа Колегијум Народне скупштине Републике Српске о одржавању нове сједнице о избору нове владе.
Минић је 15. јануара вратио мандат, а вршилац дужности предсједника Републике Српске Ана Тришић Бабић га је обавијестила да ће поново бити предложен за мандатара.
Тришић Бабић је истакла раније да ова одлука има за циљ да се онемогући стварање још једне вјештачке кризе у режији стране управе, као и да о процесима у Српској одлучује Република Српска и њене институције, а не нико ван ње.
Будући мандатар Саво Минић саопштио је јуче приједлог састава нове владе у којој је пет нових министара, а ресор рада и борачко-инвалидске заштите требало би да води предсједник Борачке организације Републике Српске Радан Остојић.
Осим у ресору борачко-инвалидске заштите, Минић је предложио нове министре и у ресорима науке и високог образовања, породице омладине и спорта, привреде и предузетништва, као и трговине и туризма.
За министра за научно-технолошки развој и високо образовање предложен је бивши декан Филозофског факултета у Источном Сарајеву Драга Мастиловић, за министра привреде и предузетништва Раденко Бубић, за министра породице, омладине и спорта Ирена Игњатовић, а за министра трговине и туризма Неџад Нед Пуховац.
Мандатар за састав Владе Републике Српске Саво Минић рекао је да избор нове Владе, са пет нових имена, представља континуитет рада и побољшање свих сегмената рада Владе с обзиром да је у овој години предвиђено много инфраструктурних пројеката.
Република Српска
15 ч2
Република Српска
15 ч14
Република Српска
16 ч2
Република Српска
16 ч1
Најновије
Најчитаније
11
48
11
43
11
39
11
24
11
12
Тренутно на програму