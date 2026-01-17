Кошарац раскринкао Црнатка: Покварио им Минић план скројен са ОХР-ом

Извор:
Посланик ПДП-а Игор Црнадак припрема терен да сутра побјегне из Народне скупштине Републике Српске, изјавио је члан Предсједништва СНСД-а Сташа Кошарац.
"Покварио им Саво Минић план, који су опозиционари скројили са ОХР-ом и Уставним судом у којем сједе три странца и који одлучује без Срба", нагласио је Кошарац.
У Бањалуци ће сутра бити одржана посебна сједница Народне скупштине о усвајању оставке предсједника Владе Саве Минића.
По окончању ове посебне сједнице, требало би да буде одржана сједница Колегијум Народне скупштине о одржавању нове сједнице о избору нове владе.
Минић је 15. јануара вратио мандат, а вршилац дужности предсједника Републике Српске Ана Тришић Бабић га је обавијестила да ће поново бити предложен за мандатара.
