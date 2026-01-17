Трамп: Окончати владавину Хамнеија

Извор:
СРНА
17.01.2026
20:26
Коментари:0
Предсједник Сједињених Држава Доналд Трамп позвао је данас на окончање 37-годишње владавине врховног вође Ирана ајатолаха Алија Хамнеија.
"Вријеме је да се потражи ново руководство у Ирану", рекао је Трамп за амерички портал "Политико" у тренутку када су масовни протести против иранског режима ослабили.
Он је истакао да је најбоља одлука коју је икада донијело иранско руководство била да прије два дана не изврши смртне казне вјешањем више од 800 људи.
Трампови коментари услиједили су након што је Хамнеи на друштвеној мрежи "Икс" објавио серију непријатељских порука упућених Трампу, оптужујући га да је одговоран за смртоносно насиље и немире у Ирану.
Након што су му прочитане ове објаве, Трамп је рекао да се владари у Техерану ослањају на репресију и насиље да би владали.
Кошарка
Велика побједа Студента против Леотара
"Оно за шта је он крив јесте потпуно уништење земље и употреба насиља на нивоима какви никада раније нису виђени. Да би се земља одржала функционалном руководство би требало да се фокусира на адекватно управљање земљом, као што то радим ја у САД, а не на убијање хиљада људи да би се задржала контрола", истакао је Трамп.
Он је поручио да је руковођење земљом питање поштовања, а не страха и смрти.
Ирански званичници нису одмах одговорили на упит за коментар, наводи амерички портал.
Хиљаде демонстраната широм Ирана убијено је током посљедње три недеље, што је навело Трампа да више пута запријети војном интервенцијом.
Он је у уторак, 13. јануара, позвао Иранце да наставе са протестима и да преузму институције, поручивши да им "стиже помоћ".
Међутим, већ сљедећег дана је нагло промијенио курс рекавши да је обавијештен да су убиства у Ирану престала.
Кошарка
29 мин0
Здравље
29 мин0
Свијет
34 мин0
Занимљивости
50 мин0
Најновије
Најчитаније
20
43
20
35
20
34
20
26
20
19
Тренутно на програму