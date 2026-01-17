Свиња је преживјела Божић, али се пред Светог Јована одлучила на бијег

Извор:
Телеграф
17.01.2026
19:58
Коментари:0
Урнебесни снимак из Батајнице освануо је на Инстаграм страници Мој Београд.
Једна свиња побјегла је домаћинима и почела да шпарта улицама.
Мора се рећи да је у доброј форми, будући да се дала у прави "спринт".
Република Српска
Цвијановић поручила Црнатку: Будите тихи и пристојни
Преживела је најкритичније датуме за једну свињу: 29. новембар, Нову годину и Божић, па чак и Српску.
Али... Иде Свети Јован и ваља јој побјећи на вријеме.
Снимак можете да погледате ОВДЈЕ.
Занимљивости
57 мин0
Занимљивости
3 ч0
Занимљивости
5 ч0
Занимљивости
7 ч0
Најновије
Најчитаније
20
43
20
35
20
34
20
26
20
19
Тренутно на програму