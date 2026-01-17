Logo
Свиња је преживјела Божић, али се пред Светог Јована одлучила на бијег

Телеграф

17.01.2026

19:58

0
Свиња је преживјела Божић, али се пред Светог Јована одлучила на бијег

Урнебесни снимак из Батајнице освануо је на Инстаграм страници Мој Београд.

Једна свиња побјегла је домаћинима и почела да шпарта улицама.

Мора се рећи да је у доброј форми, будући да се дала у прави "спринт".

Преживела је најкритичније датуме за једну свињу: 29. новембар, Нову годину и Божић, па чак и Српску.

Али... Иде Свети Јован и ваља јој побјећи на вријеме.

Снимак можете да погледате ОВДЈЕ.

(Телеграф)

