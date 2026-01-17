Прекинут рекордни низ туристичких посјета у Требињу

Аутор:Теодора Бјелогрлић
17.01.2026
19:31
Коментари:0
Прекинут је рекордни низ туристичких посјета у граду подно Леотара. Процјењује се да је прошле године Требиње посјетило око 216 хиљада туриста, што је благи пад у односу на године раније. Зафалило је гостију из Србије, традиционално најбројнијег тржишта.
"Година је била турбулентна, то смо причали у више наврата. Поготово што смо имали ситуацију са Србијом. А ви знате да је у 2024 години удио тржишта уз Србије био око 60%, и то је у неком обиму пало у 2025 години. Оно што нас радује, како је пало тржиште Србије, подигло се тржиште Кине и Црне Горе", казао је портпарол ТО Требиње Никола Кокић.
Промјене на туристичком тржишту најбоље се осјете на терену. Симо Радић, знаменитости и љепоте југа, највише показује управо гостима из Србије. Каже нам да је други дио године извукао просјек.
"То су биле претежно екскурзије, викенд туре. Да кажемо да смо на некој нули, то би најбоље било рећи, јер као упоредимо почетак године и крај то је неки просјек", изјавио је туристички водич Симо Радић.
У јеку сезоне, смјештајни капацитети били су попуњени. И даље доминира домаће тржиште, мада прошла година донијела је многа изненађења. Требиње се све чешће налази на туристичким мапама свјетских путника. А резервације за ову годину већ стижу.
"Што се тиче наших гостију било их је махом из Турске, Кине, Скандинавије, Нови Зеланд, Аустралије. То је било интересантно да су почели да долазе у већем броју", истиче испред хотела Интегра Бранка Илић.
Иако су бројке нешто ниже, туристичка понуда на крајњем југу Српске није изостала. Бројне културне и забавне манифестације обиљежиле су прошлу сезону. Тако ће бити и ове, обећавају из Туристичке организације. Почетак је охрабрујући, а циљ им је јасан задржати старе и освојити нове госте.
