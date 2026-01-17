Logo
Баку из Градишке прогласили мртвом, па је "оживјели" на дан сахране

17.01.2026

14:45

Баку из Градишке прогласили мртвом, па је "оживјели" на дан сахране
Фото: Pexels.com

Породица у Градишци је у петак, 2. јануара обавијештена да је члан њихове породице, односно бака, преминула у Болници Градишка, да би се на дан сахране испоставило да је дошло до забуне.

Родбина је покренула припреме, контактирала погребно предузеће и одредила дан сахране за нед‌јељу, 4. јануара у 12.30 на гробљу у Брестовчини, а онда је услиједио шок.

На дан заказаног укопа ангажовано је лице из погребног предузећа да преузме тијело покојнице из болнице, и тада је клупко почело да се одмотава. У евиденцији у мртвачници није било особе коју је требало преузети лице из погребног предузећа. Даљим провјерама је утврђено да је жена жива и да се налази на једном од од‌јела.

Међутим, у понед‌јељак, 5. јануара око 12 часова из болнице је услиједио нови позив родбини да је женска особа заиста преминула, те је родбина по други пут припремила све за сахрану која је обављена дан касније, у уторак, 6. јануара у 14 часова на градском гробљу у Брестовчини.

Николас Мадуро-04012026

Свијет

Откривено ко је ''продао'' Николаса Мадура?

Наиме, по граду су се на огласним таблама за кратко вријеме нашле двије смртовнице на којима је иста особа, што је код грађана изазвало невјерицу и питање да ли је ријеч о нечијој несланој шали.

Према првим информацијама, дошло је до забуне, што је изазвало озбиљне посљедице по породицу која је прошла кроз огроман психички стрес, али је још већи проблем избјегнут јер родбина у првом наврату није преузела погрешну покојницу и сахранила је.

Овај случај само је показатељ да из безазлених ситуација може доћи до озбиљних проблема уколико је комуникација лоша, или нетачна према ономе гд‌је је усмјерена, преноси Микро мрежа.

