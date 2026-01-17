Logo
Large banner

Живи сам на ивици пећине већ 50 година: Сви су га оставили, није желио да оде

Извор:

Курир

17.01.2026

14:39

Коментари:

0
Живи сам на ивици пећине већ 50 година: Сви су га оставили, није желио да оде
Фото: Printscreen/Youtube/Qingyunji

У планинама Хубеја, Јанг већ 50 година живи у кући на улазу у пећину, потпуно самоодрживо и далеко од савременог свијета.

У забаченим планинама кинеске провинције Хубеј, далеко од градске вреве и савременог начина живота, налази се необично домаћинство које пркоси очекивањима. На самом рубу пећине, испод високе литице и заклоњена густом шумом, већ више од пола вијека стоји кућа у којој живи човек по имену Јанг. Његов избор био је јасан - живот у тишини, ван цивилизацијских токова, али не и без основних услова за свакодневицу.

Ротација полиција

Свијет

Убијен предсједник општине, тијело пронађено у провалији

До Јанговог дома води узак, стрм пролаз који се одваја од асфалтног пута, удаљеног свега неколико стотина метара. Ипак, кућу је готово немогуће уочити са пута.

Смјештена је тачно на улазу у пећину, што јој пружа природну заштиту од временских непогода. Киша и вјетар не допиру унутра, а температура остаје стабилна током цијеле године - зими је топло, док је љети пријатно расхлађено.

Природна архитектура и стабилан микроклимат

Пећина у којој Јанг живи са породицом деценијама функционише као савршено природно склониште. Зидови од камена, земље и дрвета уклопљени су у стијенку структуру, а кућа је настајала постепено, без класичних грађевинских захвата. Сунчева свијетлост несметано улази, док сама пећина одржава равнотежу влаге и температуре. Управо захваљујући том балансу, конструкција је остала очувана скоро читав вијек.

Самоодрживост као начин живота

Основа Јангове независности је вода. У унутрашњости пећине налазе се природни извори и мањи базени у које се слива чиста вода са стеновитих зидова, преноси Курир.

Он је прикупља и чува, па несташице нема. Електричну енергију добија са оближњег стуба, док за кување и грејање користи дрва која сам сакупља у околини.

Тишина као избор, не нужност

Некада је узгајао стоку, али данас, због година и самоће, брине о мањој башти и прикупља љековито биље које продаје у оближњим селима. Не користи хемијска средства и наглашава да живот у пећини за њега није ограничење, већ слобода.

Након смрти родитеља, његова браћа и сестре напустили су планину, али Јанг је одлучио да остане. Не зато што мора, већ зато што жели. За њега, удаљеност од свијета представља мир и унутрашњу равнотежу.

Подијели:

Таг:

пећина

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Радикалан потез: Укидају све саобраћајне камере?

Ауто-мото

Радикалан потез: Укидају све саобраћајне камере?

2 ч

0
Истина о великом хиту Индире Радић: Да ли иза њега заиста стоји трагична љубавна прича?

Сцена

Истина о великом хиту Индире Радић: Да ли иза њега заиста стоји трагична љубавна прича?

3 ч

0
Убијен предсједник општине, тијело пронађено у провалији

Свијет

Убијен предсједник општине, тијело пронађено у провалији

3 ч

0
Школа

Регион

Професор сексуално узнемиравао ученицу: Познати детаљи

3 ч

0

Више из рубрике

Убијен предсједник општине, тијело пронађено у провалији

Свијет

Убијен предсједник општине, тијело пронађено у провалији

3 ч

0
Срушио се авион са путницима: Испливали први снимци

Свијет

Срушио се авион са путницима: Испливали први снимци

3 ч

0
Венецуела и САД успостављају нову агенду билатералне сарадње

Свијет

Венецуела и САД успостављају нову агенду билатералне сарадње

4 ч

0
Катанац врата капија

Свијет

Рекордан број поднијетих захтјева за банкрот у Финској у посљедњих 30 година

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

14

Минић саопштио ко су нови министри у Влади Српске

17

05

Тест личности који је залудио мреже: Изаберите једну фигуру

17

00

Пренос: Конференција за новинаре Владе Републике Српске

16

55

Орбан: Сједнице Савјета ЕУ све више личе на "ратне савјете"

16

51

Претукао познаника, па пријетио његовој жени да не зове полицију

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner